BUON COMPLEANNO GS Come avrete potuto notare leggendo le nostre pagine web, BMW ha appena presentato la nuova gamma Heritage 2021, composta dalla nuova R18 Classic e dalle rinnovate roadster R nine T. Tra queste quella che ha catturato di più la nostra attenzione è senza dubbio la R nine T Urban G/S in livrea nero-gialla in omaggio ai 40 anni dalla nascita della leggendaria R 80 G/S, anche se la livrea è un tributo alla R 100 G/S, di cui è la perfetta rievocazione.

BLACK&YELLOW Sarà disponibile solamente in serie limitata e in una sola veste cromatica la BMW R nine T Urban G/S 40°Anniversario, rigorosamente gialla e nera come la sua antenara R 100. Spiccano senza dubbio la decalcomania sul serbatoio, la sella bicolore e i paramani in giallo acceso. Per il resto è in linea con la versione “normale”: cerchi a raggi, parafango alto, scarichi in stile scrambler e faro contornato da una piccola unghietta con funzione di “simil” parabrezza.

MOTORE EURO 5 Come le altre sorelle della gamma R nine T – composta dalle versioni Pure, Scrambler, Standard – la Urban G/S ha ora un nuovo motore in grado di rispettare i severi paletti imposti dalla normativa anti-inquinamento Euro5. Il boxer aria/olio è stato sottoposto a modifiche interne ed esterne ed è ora in grado di sviluppare 109 CV a 7250 giri / min (precedentemente 81 kW (110 CV) a 7750 giri / min), mentre la coppia massima è ancora di 116 Nm a 6000 giri / min. Le alette di raffreddamento sono state ridisegnate così come i condotti all’interno delle testate, che grazie ad un movimento più turbolento della miscela benzina-aria, migliorano la curva di coppia tra i 4.000 e i 6.000 giri/min rispetto alla precedente generazione di motori.

MAGGIORE DOTAZIONE DI SERIE Tra le novità del model year 2021 c’è da segnalare l’aumento di dotazione compresa nel prezzo di listino. L’ABS Pro, modo in cui BMW chiama il sistema anti-bloccaggio efficace anche in piega, è ora di serie così come i riding mode Road e Rain e il sistema (WAD) un nuovo ammortizzatore con smorzamento dipendente dalla corsa, che fornisce un maggiore comfort e una più pratica regolazione del precarico della molla tramite un comando remoto. Sempre di serie è il nuovo faro anteriore circolare a LED con un quadrante di nuova concezione con il logo BMW e frecce ''invisibili'' quando non sono attive. L’offerta di serie è completata da una presa di ricarica USB.

IMMANCABILI OPTIONAL Nonostante l’offerta di componenti e tecnologia compresi nel prezzo sia aumentata, la R nine T Urban G/S 40°Anniversario è pure sempre una BMW, e da brava moto bavarese non possono mancare gli optional. Per la Urban G/S, come per la Scrambler, arriva la mappatura motore Dirt pensata per l’utilizzo in fuoristrada e non mancano i riding mode PRO personalizzabili ora inclusi nel pacchetto Confort assieme al cruise control e alle manopole riscaldabili. Per finire sono disponibili come optional anche il Dynamic Traction Control e il controllo della coppia in rilascio (MSR).