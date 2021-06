DOVE VEDERLA Dopo aver macinato migliaia di chilometri nei test con il pilota e collaudatore Andrea Boldrini, è pronta per farsi conoscere dal grande pubblico la nuova monoposto artigianale Made in Italy, la Pambuffetti PJ-01. Se volete vederla a MIMO 2021, le opportunità sono due: la prima, più facile, è recarsi in Piazza Duomo e ammirarla sulla pedana che la ospita (e c’è tempo fino a domenica sera). La seconda è vederla dal vivo nel corso della Journalist Parade, che vedrà i giornalisti della stampa automotive italiana impegnati dal centro di Milano fino all’Autodromo di Monza: un evento trasmesso sui canali social di MIMO 2021, che sarà possibile recuperare anche in un secondo momento.

820 CV DI PURA POTENZA Torniamo all’auto: il suo creatore è Juri Pambuffetti, che è riuscito - insieme al designer Marco Sfornza - a realizzare il sogno di dar vita a una supercar partendo da zero, con le prestazioni di una monoposto ma l’eleganza di una hypercar moderna. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo agli impressionanti dati tecnici dell’auto!

SCHEDA TECNICA PAMBUFFETTI PJ-01