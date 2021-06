QUATTRO PASSI TRA QUATTRO... RUOTE È in pieno svolgimento il MIMO Motor Show, la manifestazione che ha sostituito il Parco del Valentino, e che con oltre cento installazioni ad accesso libero permette a tutti di ammirare le principali novità auto e moto, nella splendida cornice che da Piazza San Babila porta al Castello Sforzesco, passando per Piazza Duomo.

AUTO DA VEDERE E PROVARE In questo contesto si inserisce anche la presenza del gruppo Jaguar Land Rover, che porta alcune tra le sue auto più ecologiche: la Land Rover Defender 90, innanzitutto, in esposizione a Corso Vittorio (in prossimità di Piazza Duomo). Presso il Castello Sforzesco, nell’area dedicata alle vetture elettrificate è possibile invece ammirare la Jaguar F-Pace e la “cugina” Range Rover Evoque, entrambe in versione ibrida plug-in, con la possibilità di prenotarsi per un test drive nelle vie della città.

LA COLLABORAZIONE CON ACI MILANO In questo contesto, dove la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente giocano un ruolo cruciale, Jaguar Land Rover Italia ha annunciato una partnership con Automobile Club Milano, ispirata dalla volontà di incentivare la mobilità elettrica, tanto nel capoluogo lombardo quanto nelle altre città della regione. In virtù di questo accordo, i clienti Jaguar e Land Rover, all’acquisto di una nuova vettura “alla spina” (elettrica o plug-in hybrid), riceveranno gratuitamente la tessera ACI Gold. La card ha un canone annuo di 99 euro, e permette di accedere a una serie di servizi legati alla mobilità. Maggiori dettagli sul sito ACI.

MA NON È TUTTO Oltre alla tessera, i clienti saranno coinvolti in un momento di formazione pratica e di approfondimento dedicata al tema della mobilità elettrica, per scoprire e sfruttare al meglio i vantaggi delle BEV, per ricevere consigli sulle modalità di ricarica. Coach d’eccezione di questo incontro è Gianni Catalfamo, ingegnere nucleare e CEO di OneWedge, startup che lavora per la diffusione della mobilità elettrica.