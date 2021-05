THE DARK KNIGHT Quando vedere nero non è affatto un cattivo presagio, anzi. Se di nero sono rivestiti gli accessori di un modello che elegante lo è di suo, l'effetto sarà mozzafiato. Jaguar implementa la già articolata gamma E-Pace attraverso l’introduzione della raffinata versione R-Dynamic Black Edition. Due piccioni con una fava: più stile, ma anche nuove funzionalità di connessione.

ESTERNI Sviluppata sulla base di E-Pace R-Dynamic S, all'esterno la più recente declinazione del SUV entry level del Giaguaro si caratterizza innanzitutto per gli inserti Gloss Black di calotte degli specchietti, paraurti anteriore, cornice principale e inferiore della griglia e altri elementi della griglia stessa. Anche le cornici dei finestrini e delle prese d’aria laterali, personalizzate con il Jaguar leaper, la scritta Jaguar e il badge posteriore sono rifiniti in nero lucido. Il look viene completato dal tetto panoramico, dai vetri oscurati e dagli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici Satin Grey con pinze rosse a contrasto. E-Pace R-Dynamic Black Edition disponibile in tutte le colorazioni a catalogo, compresa la nuova variante Ostuni Pearl White.

INTERNI L’elemento centrale del nuovo design interno è il display da 11,4 pollici HD con vetratura curva, integrato nel cruscotto centrale. L’ampio touchscreen, attraverso il quale gestire l’intuitivo sistema d’infotainment Pivi Pro, presenta una maggiore chiarezza e consente al guidatore di svolgere il 90% delle comuni attività con due semplice tocchi nella schermata principale, potendo contare anche su una struttura semplificata del menu. A breve, su tutti i modelli provvisti di sistema Pivi e Pivi Pro si aggiungeranno - tramite aggiornato SOTA - le funzionalità di Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless.

CAR CONFIGURATOR La new entry della famiglia E-Pace è già in vendita con le nuove motorizzazioni 2 litri diesel e benzina con tecnologia mild hybrid (MHEV) della serie Ingenium: più orientati all'efficienza i diesel D165 e D200, più potenti i benzina P200 e P250, tutti abbinati alla trasmissione automatica a nove rapporti e alla trazione All-Wheel Drive offerta di serie. Listino prezzi a partire da 54.950 euro (D165 MHEV).