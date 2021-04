IN ABITO DA SERA Non più tardi di una settimana fa Jaguar ha annunciato l’edizione R-Dynamic Black della sua roadster F-Type. Quest’oggi il passaggio al nero tocca invece a I-Pace, il SUV elettrico della casa inglese (che da qualche giorno ha un nuovo rivale, Audi Q4 e-tron appena annunciato), che si arricchisce così di un nuovo allestimento in gamma.

NERO FUORI... All’esterno l’allestimento Black di Jaguar I-Pace si distingue per le finiture in nero lucido delle calotte degli specchietti retrovisori, delle cornici dei finestrini, della grande calandra e delle feritoie verticali laterali, nonché dei badge distintivi dell’auto. Esclusivi i cerchi in lega da 20” (neri, of course) per questo allestimento, che prevede anche il tetto panoramico e i vetri oscurati.

... E NERO DENTRO All’interno Jaguar I-Pace Black ha sedili di pelle nera, rivestimento del tetto in color ebano e nuove plastiche nero lucido per le finiture di parte della plancia, in particolare nella zona davanti al passeggero. Di serie i fari a LED anteriori e posteriori, climatizzatore bizona, sedili sportivi e volante riscaldabili, avviamento senza chiave, infotainment Pivi Pro da 10”, cruscotto digitale, Apple CarPlay e Android Auto e tutti i più recenti aiuti alla guida. L’allestimento HSE aggiunge i fari anteriori a matrice di LED, portellone posteriore elettrico con riconoscimento del gesto di apertura, il Driver Assistance Package che - tra le altre cose - introduce la guida autonoma di Livello 2.

CORRE COME PRIMA Invariato il propulsore, che rimane il motore elettrico da 400 CV e 696 Nm di coppia. La batteria è quella da 90 kWh, capace di offrire al SUV inglese un’autonomia dichiarata (nel ciclo WLTP) di 470 Km. 4,5 i secondi necessari per lo scatto da 0 a 100 km/h, 200 km/h la velocità massima. Gli accumulatori supportano la ricarica in corrente continua a 100 kW, che aggiunge 100 km in un quarto d’ora. Collegata a una wallbox da 7 kW, la batteria si ricarica in quasi 13 ore.

C’È GIÀ Nuova Jaguar I-Pace Black è già ordinabile e configurabile sul sito jaguar.it, con un prezzo di partenza di 89.170 euro. Il resto della gamma I-Pace attacca il listino da 82.460 euro.