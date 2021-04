SPIDER DI RAZZA Jaguar F-Type, una delle roadster più apprezzate e conosciute al mondo, si presenta al pubblico nell'esclusiva versione R-Dynamic Black. La spider inglese (qui il listino prezzi completo della Casa) - spinta da motori quattro cilindri da 300 CV e V8 da 450 CV sia in versione Coupé che Convertible R-Dynamic - offre sia una serie di migliorie che ne perfezionano il comportamento dinamico, sia cambiamenti sostanziali in abitacolo, grazie ad interni ancora più lussuosi e ricercati.

IN ABITO DA SERA Il design grintoso di F-Type è accentuato ancor di più dai cerchi in lega leggera esclusivi da 20 pollici a cinque doppie razze con finitura in nero lucido. A listino sono disponibili tre inedite varianti cromatiche metallizzate per la carrozzeria: Santorini Black, Eiger Grey o Firenze Red. Gli interni con i sedili sagomati sono un tripudio di materiali pregiati: le sedute Performance con 12 diverse regolazioni sono rivestite in pelle Windsor, offerta nella colorazione Ebony con cuciture a contrasto Light Oyster o in quella più sportiva Mars con cuciture Flame Red, mentre a completare un quadro di altissimo livello ci pensa poi la goffratura sui due poggiatesta, che a loro volta adornano un abitacolo dal gusto tipicamente british.

MIGLIORIE Sulla console centrale si è utilizzato invece il tessuto scamosciato che cinge l’Interactive Driver Display da 12,3 pollici. Altre finiture di pregio includono i paddle al volante in alluminio satinato, il rivestimento del cielo in tessuto e le soglie d’ingresso con la scritta Jaguar illuminata. Così Julian Thomson, Jaguar Design Director: “La creazione dei nuovi modelli F-Type R-Dynamic Black ci ha dato l’opportunità di migliorare ulteriormente l’aspetto esterno e interno dell’auto, amplificando al contempo sia il lusso che la sportività, due elementi caratteriali della F-Type. Il risultato finale è un design ancora più deciso e distintivo, indipendentemente se il cliente sceglie la versione Coupé o Convertible, la motorizzazione 4 cilindri o quella V8.”.

MOTORI RUGGENTI I potenti propulsori della F-Type R-Dynamic Black lavorano in sinergia con la trasmissione automatica Quickshift a 8 velocità, che prevede anche una gestione manuale delle marce attraverso il selettore SportShift o tramite le levette al volante. Disponibile esclusivamente con trazione posteriore, il 2.0 litri Ingenium quattro cilindri turbo da 300 CV sviluppa una coppia corposa già a 1.500 giri/min., il che assicura uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Il più potente 5.0 litri V8 turbo da 450 CV eroga 580 Nm di coppia a partire da 2.500 giri/min. Questa motorizzazione è abbianta alla trazione integrale con Intelligent Driveline Dynamics o a un sistema RWD. Entrambe le unità da 450 CV scattano da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, per una velocità massima di 285 km/h e dispongono del differenziale posteriore elettronico attivo. Jaguar F-Type Model R-Dynamic Black (qui le indiscrezioni sulla supercar Jaguar elettrica) ha un costo di 78.410 euro, mentre il resto della gamma viene offerta a partire da 66.380 euro.