AGGIORNAMENTO Dopo il restyling della gamma F-Pace, anche la versione top di gamma del SUV ammiraglio Jaguar, F-Pace SVR, si aggiorna per il nuovo anno. Diventa ancora più veloce e si rifà il look, sia fuori che dentro. Scopriamo tutte le novità, anche grazie al video che trovate nella gallery.

COME CAMBIA FUORI A colpo d'occhio, nuovo F-Pace SVR mostra un frontale rivisto, con un paraurti dotato di prese d'aria più grandi e squadrate rispetto al precedente modello. Lo splitter anteriore, più largo e piatto, contribuisce insieme agli altri elementi a una riduzione del 35% della portanza aerodinamica.

SOTTO AL COFANO Il motore V8 da 5,0 litri è stato rivisto e, sebbene eroghi la stessa potenza di 550 CV, vede crescere la coppia fino a quota 700 Nm. Tutto questo - insieme alla funzione Dynamic Launch - vale 4 secondi netti nello 0-100 all'ora, mentre la velocità massima è di 286 km/h: rispettivamente 3 decimi e 3 km/h più veloce rispetto alla precedente versione. Il convertitore di coppia ora è lo stesso della berlina XE SV Project 8, il cambio è automatico a 8 rapporti Jaguar. Non solo prestazioni, tuttavia: calano anche le emissioni di CO2, da 281 a 275 g/km, e il consumo di carburante, a quota 12,2 l/100 km.

LA GUIDA Per migliorare la F-Pace SVR anche dal punto di vista dinamico, i tecnici Jaguar sono intervenuti sul telaio, che ora supporta l’introduzione del nuovo JaguarDrive Control di ultima generazione con le modalità di guida Comfort, Eco, Rain-Ice-Snow e Dynamic. Lo sterzo è stato migliorato con un nuovo sistema di servoassistenza elettronica che offre una maggiore immediatezza e una maggiore differenziazione - in termini di sensazioni - tra le due modalità Comfort e Dynamic. Migliorato - a detta di Jaguar - anche il feeling in frenata, grazie a un pedale dalla corsa ridotta e dal feeling più sportivo, con un nuovo servofreno elettrico a mordere i dischi da 395 mm anteriori e quelli da 396 mm posteriori. Rivisto anche il settaggio dello smorzamento adattivo, ora più ''raffinato'' alle basse velocità.

COME CAMBIA DENTRO Gli inserti dei sedili e delle porte di nuova F-Pace SVR sono stati rifiniti in Alcantara, con elementi come il portaoggetti centrale e i supporti laterali rivestiti con lussuosa pelle Windsor. L’Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici è rivestito in Alcantara con cuciture di colore ebano. Le finiture in alluminio sono di serie mentre quelle in fibra di carbonio sono disponibili come optional. Nuovo il touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva, che è il 48% più grande e fino a tre volte più luminoso del predecessore. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA Nuova Jaguar F-Pace SVR 2021 è già disponibile per gli ordini, prezzi a partire da 108.850 euro.