ELETTRICA IN ARRIVO? La notizia certa è che il marchio ''Jaguar EV-Type'' è stato registrato presso gli uffici competenti. Non abbastanza per dare per scontato il prossimo arrivo di una supercar elettrica, abbastanza per ritenere plausibile che qualcosa nell'aria ci sia... Nel frattempo, facciamoci un'idea col render di Autocar UK.

MITICI RICORDI Con EV-Type non può non saltare alla mente chi l'ha preceduta, molti anni fa, vale a dire la mitica auto di Diabolik. Anzi, più recentemente proprio la E-Type sarebbe dovuta diventare elettrica, ma poi il progetto è stato accantonato. In realtà abbiamo scomodato la celebre icona degli anni 60 e 70 per pura assonanza (e perché è bella, certo), in quanto la supercar del futuro nulla avrebbe a che vedere con la macchina del fumetto, per quanto ne sappiamo.

F-TYPE A BATTERIE? L'unica auto della gamma ad avere ancora il suffisso ''type'' è proprio la F-Type, rinnovata nel 2020. Che possa essere lei, la futura supercar a convertirsi all'elettrico? Certo, ma è difficile immaginare che ciò avvenga nei prossimi 2-3 anni, visto il recente restyling e le somme da investire nello sviluppo di un'auto totalmente nuova. Insomma, forse per una sportiva elettrica Jaguar c'è ancora tempo.

Fonte: Autocar