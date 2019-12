MOTORI 4 E 8 CILINDRI Dopo rumors, indiscrezioni e foto spia, Jaguar ha mostrato la veste definitiva della sua sportiva di riferimento, la F-Type, in versione coupé e convertibile. Arriverà nel 2020 e il restyling ne ha decisamente rinnovato lo stile, soprattutto quello della porzione frontale, ma anche dietro ci sono novità, così come in abitacolo. Ma vediamola insieme la nuova sportiva di Coventry e partiamo proprio dalla parte più nuova, cioè il muso, che oggi è delineato da una calandra più ampia e inediti fari full LED con la caratteristica firma luminosa che distingue tutti i nuovi modelli del Giaguaro per definirne il family feeling. Ma anche il cofano (con nuovi sfoghi per l’aria), i paraurti e i parafanghi sono diversi per regalare uno stile più energico. Le proporzioni restano comunque immutate poiché il volume del padiglione è uguale, con il taglio del tetto molto simile a prima, che termina nella coda con gruppi ottici orizzontali caratterizzati da un design a “chicane” che, di fatto, sono piuttosto simili ai precedenti.

ABITACOLO RIVEDUTO E CORRETTO Gli interni della nuova F-Type rappresentano un altro passo avanti rispetto al modello precedente e non potrebbe essere altrimenti, anche se il layout complessivo rimane famigliare. Però, era doveroso mettere mano anche qui, per restare al passo con la concorrenza, che ha evoluto i suoi modelli. Partiamo dalle finiture cromate e dai rivestimenti dei sedili in pregiata pelle, per passare alla plancia dove dinanzi agli occhi del guidatore si presenta una nuova strumentazione digitale con display riconfigurabile da 12,3”, ricca di informazioni sullo stato della vettura, i parametri di marcia e l’infotainment.

MOTORI 4 E 8 CILINDRI Ma veniamo alle motorizzazioni che saranno proposte sulla nuova sportiva del Giaguaro. La F-Type arriverà, come da tradizione, con carrozzeria coupé e convertibile e con propulsori derivati dalle unità già viste, ma aggiornate per rispondere alle normative antinquinamento più recenti. Si parte, quindi, dal quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV/400 Nm, per passare direttamente al V8 Supercharged declinato nelle versioni da 450 CV/580 Nm e 575 CV/700 Nm. I motori sono accoppiati a un cambio automatico a otto rapporti. La più piccola quattro cilindri sarà disponibile esclusivamente con trazione posteriore, mentre per la V8 da 450 CV si potrà scegliere fra trazione posteriore e integrale. Infine, la più potente sarà disponibile solo in allestimento “R” e con trazione integrale.

Lato prestazioni, la “giaguarina” 2.0 litri stacca un tempo sullo 100 km/h di in 5,7 secondi per raggiungere una punta massima di 250 km/h. La V8 da 450 CV si spinge fino a 4,6 secondi e 285 km/h, mentre la più performante R blocca le lancette del cronometro su un notevole 3,7 secondi, con una velocità massima di 300 km/h. La nuova Jaguar F-Type è già ordinabile nel Regno Unito con prezzi a partire da 54.000 sterline che, al cambio attuale, corrispondono a poco più di 63.000 euro.