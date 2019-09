Autore:

Giulia Fermani

COME CAMBIA Il restyling della Jaguar F-Pace è stato pizzicato in fase di test proprio qui in Europa. Classe 2016, la nuova Jaguar F-Pace 2020 è stata sottoposta a un classico aggiornamento di metà carriera, che non sembra aver alterato le parti pruncipali della carrozzeria. Sebbene praticamente tutto il prototipo della SUV sia coperto da pellicola mimetica, il design del paraurti anteriore appare rivisitato così come anche la presa d'aria e il design della griglia.

NUOVI GRUPPI OTTICI Da uno sguardo più attento anche la grafica dei fari risulta aggiornata. I cambiamenti si estendono anche al lato B: dallo stile aggiornato dei fanali posteriori, che ora includono una striscia chiara per gli indicatori, alle nuove luci di retromarcia. Il paraurti riprogettato include anche una nuova forma dei terminali di scarico e un nuovo design del diffusore. L'aggiornamento dovrebbe prevedere anche nuove opzioni di colore e cerchi in lega, ma di questo avremo conferma solo più avanti.

I MOTORI, QUANDO ARRIVA Non si hanno ancora notizie confermate riguardo alle motorizzazioni che equipaggeranno la Jaguar F-Pace, ma la novità principale dovrebbe essere l'adozione del nuovo ibrido 3.0 litri di Jaguar Land Rover. Per i motori già presenti nel listino attuale si possono ipotizzare modesti aumenti di potenza, ma sull'argomento mancano conferme. Buio completo sui prezzi, che tuttavia, a titolo di riferimento, per la gamma 2019 attaccano da circa 48.000 euro per superare i 104.000 euro. Ne sapremo di più all'avvicinarsi del lancio, che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.