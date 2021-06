La Redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 14:50

ORIZZONTI DI GLORIA Sin dai primi vagiti della sua seconda vita, DS aveva in mente la berlina lusso. Et voilà, ecco DS 9 E-Tense, massima espressione del design, del comfort e della tecnologia del brand premium nato sotto l'egida PSA, e ora punta di diamante della galassia Stellantis. A MIMO 2021 (qui il nostro speciale), i riflettori non potevano che essere puntati su di lei, DS 9 E-Tense, e sul suo fascino tutto francese. Dell'ammiraglia DS e delle strategie del marchio in ottica ''green'' parliamo insieme a Giorgio Contu, Responsabile Comunicazione DS Automobiles Italia. Tra domande serie ed altre più...leggere, guarda la nostra video intervista live dal Milano Monza Motor Show.