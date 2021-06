La Redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 16:18

RISPOSTE DIFFICILI Le nostre domande serrate mettono sempre un po' in crisi gli intervistati... SUV o station wagon? Ibrido o elettrico? MP3 o vinili? Come risponderà Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, ai nostri microfoni da MIMO 2021? Guardate il nostro video per scoprirlo, e soprattutto per conoscere più da vicino le novità che la casa del Blitz ha portato in Piazza Duomo, in occasione del Milano Monza Motor Show!

PICCOLA ELETTRICA Protagonista assoluto il crossover compatto Opel Mokka (ecco la nostra prova video), vettura particolarmente importante perché rappresenta il nuovo corso stilistico della casa tedesca, caratterizzato dal Vizor frontale, il pannello oscurato che si sostituisce alla classica griglia anteriore. Motori benzina, diesel e anche elettrica 100%, con un'autonomia dichiarata di 324 km.