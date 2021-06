La Redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 14:19

PROGETTO AMBIZIOSO Ha sempre guardato lontano, il gruppo Koelliker, e continua a farlo anche oggi, in uno dei periodi più ''caldi'' per il settore automotive. ''Kgen'' è il nome del suo nuovo progetto, con il quale lo storico gruppo si pone il non facile obiettivo di incidere in maniera significativa sul panorama auto italiano, introducendo la bellezza di cinque nuovi marchi, tutti provenienti dalla Cina, e tutti rigorosamente elettrici e a zero emissioni.

I NOMI I marchi che Koelliker porterà in Italia nei prossimi mesi sono Aiways, Karma, Maxus, Seres e Weltmeister, e spaziano dalle citycar alle sportive, passando per i mezzi da lavoro per professionisti. Ce ne parla Giuseppe Lovascio, Chief Strategic Officer del gruppo Koelliker, alle prese con la nostra intervista da MIMO 2021!