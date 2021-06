La Redazione Pubblicato il 10/06/21 h. 16:31

FIDUCIA CECA NEL FUTURO A MIMO 2021 (qui il nostro speciale) il marchio Škoda risponde presente e partecipa con il proprio stand nel cuore di Milano. In pedana non poteva mancare, dopo i ''porte aperte'' di fine maggio, il nuovo SUV elettrico Enyaq, per la prima volta disponibile nell'allestimento SportLine IV. Di Enyaq e del futuro elettrificato del brand ceco parla ai nostri microfoni Giorgio Magnanini, Responsabile Press & PR Skoda Italia. Guarda la nostra video intervista...fuori dagli schemi.