COUPÉ O NON COUPÉ Nella versione con carrozzeria da crossover tradizionale, Skoda Enyaq è stata una delle auto elettriche più attese del 2021 e certo in prova non ha deluso le aspettative. Ma un'altra grande novità è dietro l'angolo: la Skoda Enyaq Coupé, di cui una prima foto è sfuggita sul Web ed è stata postata nel forum World Scoop. Il nome Enyaq Coupé, va detto, non è ancora stato ufficializzato e l'immagine diffusa in Rete è troppo sgranata per cogliere i dettagli, ma al netto di cerchi differenti, dal bordo seghettato, e piccole differenze nelle luci posteriori, il nuovo SUV elettrico Skoda dovrebbe essere molto simile al modello standard: tanto nelle caratteristiche quanto nell'offerta.

IPOTESI SULLA GAMMA La versione d'attacco sarà dotata di un pacco batteria agli ioni di litio da 55 kWh, che alimenta un motore elettrico da 146 CV e 220 Nm montato dietro a fornire la trazione posteriore. Una variante con batteria da 62 kWh dovrebbe prevedere un motore più potente, da 177 CV e 310 Nm, sempre con trazione sulle ruote di dietro. Skoda offrirà anche l'Enyaq iV Coupe con un pacco batterie da 82 kWh, come quella oggetto del nostro test nella Enyaq standard: con una variante più economica da 201 CV e trazione posteriore, e due altre versioni bimotore con trazione integrale, da 261 CV o 302 CV.