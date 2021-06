Zero Motorcycles parteciperà all'edizione 2021 di MIMO, il Milano Monza Motor Show, che si terrà dal 10 al 13 giugno 2021 tra il Capoluogo lombardo e Monza. Una manifestazione a cielo aperto che permetterà di effettuare test ride su strada della gamma Zero.

IN ESPOSIZIONE Due le aree che riguarderanno Zero Motorcycles all'interno della kermesse. La prima è la zona espositiva, che coincide con il centralissimo Corso Vittorio Emanuele a Milano, dove verrà messa in mostra una delle moto di punta del brand, la rivoluzionaria SR/F, naked elettrica dall'alto tasso tecnologico, capace di ben 190 Nm di coppia. La SR/F è dotata del sistema operativo Cypher III di Zero Motorcycles e del Motorcycle Stability Control MSC di Bosch.

I TEST RIDE Nella seconda area, a piazza Castello, sempre a Milano, all'ombra del castello Sforzesco, sarà possibile testare alcuni dei più importanti modelli elettrici della casa californiana. Si tratta della SR/S, caratterizzata dall'elegante carenatura, anch'essa capace di 190 Nm di coppia – e 110 CV – oppure della FX, una dual sport leggera, veloce e scattante che, con i suoi 146 km di autonomia, è l’elettrica perfetta per dedicarsi all’avventura e superare qualsiasi tipo di ostacolo. Tutti i modelli a disposizione dei test drive per i visitatori potranno essere prenotati a Milano direttamente durante la manifestazione: l'area dedicata alle prove sarà aperta al pubblico delle 10.00 alle 19.00. Per maggiori informazioni e per il programma completo di MIMO è possibile consultare il sito del MiMo 2021.