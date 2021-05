CURIOSI? Se l’idea della moto elettrica è di quelle che un po’ vi stuzzica, o quantomeno vi incuriosisce, sappiate che Zero Motorcycles ha pensato anche a voi, organizzando la prima edizione del suo Zero on tour, vero e proprio roadshow itinerante pensato per offrire a tutti la possibilità di mettersi in sella ai nuovi modelli della casa californiana.

IL ROADSHOW Lo Zero on Tour inizierà domani a Bologna (vedi sotto per tutti gli appuntamenti a calendario), e sarà il primo di quindici tappe che si snoderanno in altrettante città italiane, da Verona a Milano, passando per Roma, Cagliari e Rimini. Il pubblico che parteciperà agli eventi potrà provare uno dei modelli 2021 della casa di Santa Cruz, per scoprire un nuovo modo di guidare la moto, più sostenibile ma non per questo meno coinvolgente. E quale miglior modo che non provare di persona?

PROVARE PER CREDERE “Zero Motorcycles è entusiasta di poter invitare tutti i motociclisti a provare l'emozione elettrica delle sue moto”, ha commentato Claudio Carfora, Country Manager Italia di Zero Motorcycles. “Lo Zero on Tour rappresenta un'occasione unica per conoscere le performance eccezionali dei modelli Zero e per fare un'esperienza di guida fuori dagli standard. Salire in sella a una moto elettrica rappresenta il primo passo per avvicinarsi a un modello di mobilità attuale e sostenibile, a emissioni zero e rispettosa della natura. Per comprendere fino in fondo una moto Zero bisogna necessariamente provarla”.

I MODELLI Tra i modelli Zero che sarà possibile provare durante il tour ci saranno il top di gamma SR/S e la sorella SR/F, premiata da diverse riviste di settore. Sono le due moto più potenti della gamma Zero, e montano entrambe un motore da 110 CV (82 kW) e 190 Nm di coppia. Ancora, sarà presente la dual sport leggera FX, pensata per chi vuole dedicarsi all’avventura.

GLI APPUNTAMENTI Presso la location di ogni tappa sarà possibile prenotare il proprio slot di prova: gli appuntamenti si svolgeranno prevalentemente in tappe di due giorni, concentrando i test drive nel pomeriggio del primo giorno e nella mattinata del secondo. Maggiori dettagli sul sito ufficiale, all’indirizzo zeromotorcycles.com/it-it/events.