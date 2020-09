SÌ, VIAGGIARE... Le moto elettriche hanno aperto un vero e proprio nuovo mondo. Anzi, un nuovo modo per vivere la moto in tutti i suoi aspetti, primo tra tutti: il viaggio. L'attore hollywoodiano Ewan McGregor ha percorso tutto il Sudamerica fino a Los Angeles con una moto elettrica, e il suo viaggio verrà raccontato in una serie TV. Ma ci sono anche ''persone normali'' che, spinte dalla loro voglia di avventura, si cimentano in fantastici viaggi con le loro moto a emissioni zero.

RECORD ''INCONSAPEVOLE'' Miriam Orlandi è un'osteopata di Brescia con la passione per le moto. Quelle elettriche, per l'esattezza. E per dimostrare che con una moto a batterie si può fare tutto, è partita senza una vera e propria meta. Alla fine, la direzione scelta è stata forse ''La meta'' per antonomasia: Caponord. Dopo 21 giorni di viaggio e oltre 7.000 km, Miriam e la sua Zero Motorcycles SR/S hanno raggiunto la ''cima dell'Europa'', siglando - senza volerlo - un primato: è la prima volta che una moto elettrica intraprende un viaggio verso Nordkapp. Il green tour battezzato ''E-IoParto'' non è stato rose e fiori, visto che ha guidato per 18 giorni sotto la pioggia.