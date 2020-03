RECORD ELETTRIZZANTE Tutti sappiamo che uno dei grossi limiti delle moto elettriche è l’autonomia, al pari dei tempi di ricarica, decisamente più lunghi di quelli per fare un pieno alle controparti a motore termico. Ciò rende le attuali moto elettriche poco propense a coprire grandi distanze, giusto? Un motociclista svizzero, tale Michel von Tell, ha provato a smentirci tutti coprendo, 1.700 km in meno di 24 ore in sella ad una Harley-Davidson LiveWire.

IN ATTESA DI CONFERMA Da Zurigo a Stoccarda, passando per il Liechtenstein, l’Austria e la Germania, von Tell ha lasciato il punto di partenza l’11 marzo arrivando a Stoccarda in 23 ore e 48 minuti. Se arrivasse la conferma ufficiale da parte di Harley-Davidson, diventerebbe il record di distanza percorsa in sella ad una moto elettrica in 24 ore, record precedentemente detenuto da una Zero SR con 1.300 km, ma percorsi in un circuito chiuso.

TANTI PIT STOP Stando a quanto riportato da Elektroauto-News, la LiveWire di von Tell avrebbe percorso il primo “stint” di gara coprendo circa 200 km prima di fermarsi per la ricarica. Facendo due rapidi conti possiamo dire che la strategia di gara ha previsto 9 pit stop alle colonnine fast charger. I tempi di ricarica vanno da 40 min per recuperare l’80% della batteria, fino a un ora per la ricarica completa.

A PASSO SPEDITO I detrattori potranno dire che per fare questo tipo di record il recordman svizzero ci sia andato leggero con l’acceleratore, ma basta prendere nuovamente la calcolatrice in mano, togliere dal tempo record approssimativamente 8 ore per le ricariche e dividere per il chilometraggio coperto, per scoprire che la velocità media è di 106 km/h… mica male!

IN ITALIA Ovviamente il record è stato favorito dall’ampia disponibilità di colonnine fast charger in paesi dove l’elettrico, almeno in quanto ad infrastrutture, è decisamente anni luce avanti rispetto all’Italia. Chissà dove sarebbe arrivato se anziché dirigersi a Est avesse puntato verso la pianura padana… Si accettano scommesse, io dico Bologna!