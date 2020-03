PERSONALIZZALA Harley-Davidson e personalizzazione è un connubio vincente che va avanti da tempo. Tanti customizzatori danno vita a special e one-off davvero sorprendenti e la Battle of The Kings (concorso riservato proprio a loro) ne è l’esempio lampante. Se però non avete né la manualità, né il talento dei suddetti preparatori, la Casa di Milwaukee vi viene in contro con due nuove linee di accessori ad alto tasso di personalità, ideali per enfatizzare il carattere della vostra moto senza doverla segare e saldare: Endgame e Streamliner.

LINEA ENDGAME La collezione Endgame è definita dal suo design caratterizzato dalle fessure di alleggerimento ricavate nei componeti e dall'aspetto high-tech. Gli inserti in gomma ben si abbinano con la finitura opaca grafite o nero lucido. La collezione Endgame include:

Manopole

Pedane guidatore e passeggero

Leve frizione e freno

Comandi cambio e freno posteriore

Pedana poggia piedi per guidatore

LINEA STREAMLINER L’eleganza contemporanea ispira le forme curve le lunghe linee orizzontali della collezione Black Streamliner, linea ideale per dare un tocco di modernità alla tua Harley-Davidson. Le bande cromate contrastano con il nero lucido utilizzato come colore di base dei componenti. La collezione Stramline include:

Manopole

Manopole riscaldabili

Pedane guidatore

Pedale del freno

Pedana poggia piedi guidatore

Pedana poggia piedi e kit montaggio passeggero

Per verificare la compatibilità degli accessori visita il sito internet H-D.