OMAGGIO DI BENVENUTO Zero Motorcycles, leader di mercato nella produzione di moto full electric, ha deciso di omaggiare con un Rapid Charger chi acquisterà un Zero SR/F, offrendo la possibilità di aumentare la capacità di ricarica di ulteriori 6 kW. La promozione è valida dal 1°febbraio fino a esaurimento scorte.

COME FUNZIONA Il caricatore aggiuntivo consentirà di aumentare la capacità di ricarica a bordo fino a 12kw per la versione della SR/F Premium e fino a 9kw per la versione standard, dimezzando così i tempi di ricarica per la prima e consentendo un rifornimento tre volte più veloce della seconda. Quando è collegata a una presa di ricarica pubblica, come quelle che si trovano nelle stazioni di servizio autostradali, una Zero SR/F Premium dotata di Rapid Charger, può essere ricaricata in meno di un'ora. La rapidità della ricarica, combinata con i due euro stimati per una ricarica dalla presa domestica sono un invito davvero niente male