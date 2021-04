GIOCHI DI PAROLE Certo, quando ti chiami Zero Motorcycles è facile fare i giochi di parole con i prestiti a tasso “Zero”, i finanziamenti a “Zero” interessi, le “Zero” spese e quant’altro. Facile a dirsi, ma sicuramente buono a sapersi. Continua infatti la sfida di Zero Motorcycles per cercare di avvicinare sempre più amanti delle due ruote al mondo dell'elettrico. Dopo gli investimenti sul mercato italiano di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, la casa californiana ha messo in pista diverse promozioni volte a rendere ancora più accessibili i suoi modelli a zero emissioni.

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO La prima iniziativa è partita da pochi giorni, e durerà fino al prossimo 31 luglio, e prevede l’accesso a un piano di finanziamento a tasso zero con prima rata dopo trenta giorni. L’importo finanziabile è da 5.000 a 13.000 euro, e si somma all’ecobonus statale ed eventuali incentivi regionali, rendendo quanto mai interessante l’idea di avvicinarsi alla mobilità elettrica anche su due ruote. L’offerta riguarda tutta la gamma 2021 Zero, comprese le SR/S e SR/F. Maggiori informazioni sul sito ufficiale zeromotorcycles.it.

RIMBORSO PER NEOPATENTATI Per il 2021 Zero ha deciso di venire incontro anche ai neopatentati, ossia coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle due ruote. L’offerta consiste in uno sconto sotto forma di rimborso, dopo l’acquisto di un modello Zero entro tre mesi dal conseguimento di una delle patenti di guida A1, A2 o A. Il piano di cashback è di 500 euro per i modelli Zero SR/F, Zero SR/S, Zero S, Zero DS, Zero SR e Zero DSR, e di 350 euro per i modelli Zero FX e Zero FXS. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2021, sulle moto Zero Motorcycles 2020/2021 non ancora immatricolate. Maggiori informazioni sul sito ufficiale zeromotorcycles.it.