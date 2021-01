PARTNERSHIP Zero Motorcycles è un’azienda che produce solo moto elettriche, e ha deciso di lanciarsi anche nel mondo dell’abbigliamento con una linea dedicata ai centauri urbani che si preoccupano anche dell’ambiente. Per farlo, si è avvalsa della collaborazione di Pando Moto, specialista in abbigliamento premium per motociclisti. Il risultato è la capsule collection che trovate in queste immagini.

COMODITÀ E STILE La collezione in tiratura limitata comprende capi casual come t-shirt e felpe (con e senza cappuccio): ogni capo è caratterizzato da una stampa originale sul retro, ideata per l'occasione in partnership dai due brand, e da un logo posto sul lato anteriore.

DOVE TROVARLI La collezione viene inizialmente venduta attraverso il sito web di Pando Moto, a partire dal 25 gennaio 2021. A seguire, da febbraio i capi saranno disponibili anche presso alcuni concessionari europei Zero Motorcycles; l’elenco dei rivenditori sarà comunicato da Zero sui propri canali social.