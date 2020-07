FULMINE A CIEL SERENO Anche se l’estate è già iniziata, non è ancora troppo tardi per portarsi a casa una moto nuova. Soprattutto, se la moto in questione è elettrica ed è prodotta da Zero Motorcycles. La Casa californiana vuole sfruttare l’attuale contesto storico per supportare la mobilità a zero emissioni con una promozione piuttosto aggressiva. Per visualizzare invece tutte le altre promozioni su moto e scooter, vi rimandiamo ai nostri speciali.

EMISSIONI ZERO Zero Motorcycles offre 1.000 euro per chi si presenta in concessionario con una moto da permutare e acquista qualsiasi modello della gamma, dalle più performanti SR/S ed SR/F fino alle più tradizionali DSR. Oltre allo sconto previsto dalla Casa, lo Stato con l’Ecobonus riconosce ulteriori benefici: il comune di Milano e province, come ad esempio la provincia di Bolzano, hanno ulteriori programmi di incentivazione al cambio da veicoli termici a veicoli elettrici con lo scopo di accelerare la transizione verso un impatto ambientale pari a zero. Per fare un esempio: chi abita a Milano, ora può avere dei bonus fino a 7.000 euro.