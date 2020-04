MI FACCIO LA MOTO Il momento storico non è quello dei più felici, la crisi Coronavirus ci sta mettendo i bastoni tra le ruote (per usare un eufemismo) e lo ha messo anche al mercato moto, in crisi nera nel mese di marzo 2020. Tante case costruttrici stanno pensando a promozioni e sconti per mantenere alta la passione nei motociclisti, in attesa che il semaforo torni verde. Ecco tutte le promozioni di Honda, Yamaha, BMW, Suzuki e tutti gli altri valide per tutto mese. Finanziamenti, sconti e optional di serie, ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’amore degli italiani per le nude (a due ruote sia chiaro) è qualcosa di radicato nel tempo. Piacciono per la loro versatilità: divertenti da guidare tra le curve, comode nel percorso casa/lavoro grazie ad una posizione di guida naturale. I viaggi non sono il loro forte. Il motivo? Davvero lo volete sapere? Ovviamente la scarsa protezione dall’aria.

Aprilia Shiver – La naked bicilindrica di Aprilia è proposta con finanziamento a interessi zero per tutto il mese di aprile 2020. Fino a 30 mesi – prima rata a 30 giorni – importo finanziabile da € 4.800 a € 9.700 TAN 0%- TAEG 6,56%.

Aprilia Tuono V4 – Anche la sorella spogliata delle carene della sportiva RSV4 è proposta per il mese di aprile 2020 con finanziamento a 149 euro. In 72 mesi – prima rata a 30 giorni – importo finanziabile € 10.000 a € 15.000. Il rimborso rateale si divide in due periodi con durate di 36+36 mesi e importo rata diversi.

BMW R 1250 R – La rinnovata naked bavarese spinta dal motore boxer con fasatura e alzata delle valvole variabile Shiftcam, grazie all’iniziativa BMW Digital Edition, è proposta a 16.240 euro anziché 19.000 con i pacchetti Comfort, Dynamic e Touring di serie in livrea Style HP. Basta scegliere il concessionario, pre ordinarla, a fronte di una caparra di 1.000 euro, e completare l’acquisto in concessionaria.

BMW G 310 R – La naked monocilindrica bavarese è proposta con la formula BMW Free 2 Ride. Il finanziamento (TAN 5,20%, TAEG 9,29%) prevede un anticipo di 1.120 euro e 35 rate da 75 euro. Nel finanziamento è incluso un anno di assicurazione RC o in alternativa 1 anno Incendio Furto e Valore a Nuovo BMW Motorrad Go2You con localizzatore satellitare BMW Lojack Rider e servizio di recupero Lojack in omaggio. In omaggio anche il casco Street X light white in omaggio per un valore di listino pari a 415 € (IVA inclusa).

BMW F 900 R – La nuova roadster bicilindrica della Casa dell’Elica è proposta con due tipologie di finanziamento, a rata fissa o con la formula Free 2 Ride. Il primo prevede 60 rate a 125 € (TAN 3,99% - TAEG 7,21%), anticipo di 2.270 € e in omaggio riceverete il casco Street X Light white e Kit Interfono Fit 4 All, per un valore di 580 € (IVA inclusa).

BMW S 1000 R – Stessa tipologia di scelta anche per la super naked S 1000 R. Finanziamento a rata fissa 60 rate a 185 € (TAN 2,99 - TAEG 5,28%), anticipo 4.080 €, oppure BMW Free 2 Ride 35 rate da 110, anticipo 3.920 € e a fine contratto decidi se tenere la tua moto BMW o cambiarla

Ducati Monster – La naked più famosa della gamma Ducati è offerta con finanziamento Ducati Bike Value. Il finanziamento è applicato su tutta la gamma, dalla più piccola 797 alla Monster 1200. Dopo 3 anni si potrà scegliere se tenere la moto (pagando maxi rata), restituirla oppure permutarla per un modello più recente. La rata è di 99 euro per il 797, 129 euro per l’821 e 149 per il Monster 1200.

Ducati Streetfighter V4 – Anche la nuova Hypernaked di Borgo Panigale può essere acquistata con la formula del valore futuro garantito Ducati Bike Value. Finanziamento da 24 o 36 rate da a partire da 149 euro e dopo tra anni scegli se tenerla (pagando maxi rata), restituirla o permutarla per un modello più fresco.

Honda CB1000R – Neo Sports Café è la definizione che Honda da alla sua naked da 1000 cc. Anche per lei la proposta è quella del finanziamento con un anticipo di 3.990 euro e 72 rate da € 160 (TAN fisso 5,13% TAEG 5,68%). L’offerta è valida fino al 30 aprile 2020.

Husqvarna Vitpilen – Linee retrò reinterpretate in chiave futuristica e ciclistica sopraffina, le naked monocilindriche Vitpilen 401 e 701 sono proposte, fino a esaurimento scorte, con forti sconti sul prezzo di listino. La Vitpilen 401 passa 6.550 euro a 5.000 euro, la sorella maggiore 701 da 10.350 a 8.000 euro.

KTM Duke – L’elettrizzante e adrenalinica gamma Duke (dal 125 fino alla hypernaked 1290 Super Duke R), fino al 30 aprile 2020 è proposta con la promozione Power Duke che prevede compreso nel prezzo il terminale di scarico Slip-on Akrapovic. Su alcuni modelli della gamma è inoltre prevista la formula di valore futuro garantito Start Now, che permette di dilazionare l’acquisto con un finanziamento al termine del quale sarà possibile tenere la moto, restituirla oppure permutarla per un modello più recente.

Kawasaki Z650 - La rinnovata naked di media cilindrata, ora più tecnologica grazie al display TFT con connettività Bluetooth è proposta con uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino, che passa da 7.090 a 6.790 euro. La promozione è valida fino a esaurimento scorte. Sul model year 2019, invece, Kawasaki propone una supervalutazione dell’usato di 1.000 euro, anche per le versioni depotenziate.

Kawasaki Z900 – Anche la sorella maggiore Z900, rinnovatasi di recente per il 2020, è proposta con una promozione simile a quella della seiemmezzo. 600 euro di sconto sul prezzo di listino fino a esaurimento scorte, con il prezzo che passa da 9.590 euro a 8.690 euro. La versione depotenziata passa da 9.290 a 8.690 euro. Sulla model year 2019 con il kit Performance (che include tra l’altro lo scarico Akrapovic slip on dedicato) lo sconto è di 2.000 euro sul prezzo di listino.

Kawasaki Z 125 – La più piccola della famiglia Z è proposta con un finanziamento a interessi 0 fino al 30 settembre 2020, con un anticipo di 90 euro e 24 rate da 167,70 euro l’una.

Suzuki GSX-S 125 - La quarto di litro per sedicenni di Suzuki è proposta al pubblico con uno sconto di 400 euro, sconto che equivale al costo medio di conseguimento della patente A1. Promozione valida fino al 30 giugno 2020.

Suzuki GSX-S 750/1000 - La naked ''settemmezzo'' della Casa di Hamamatsu viene offerta con uno sconto di 700 euro che si applica ai prezzi di listino della versione standard e della Yugen Carbon, nella quale sono inclusi lo scarico SC-Project, cupolino fumè e copri sellino monoposto. Nel primo caso, si passa da 8.690 euro a 7.990 euro (f.c.) mentre nel secondo caso si scende da 9.090 a 8.390 euro. L'offerta è valida anche per le moto depotenziate. Per la sorellona da 1.000 cc è prevista una supervalutazione dell’usato di 1.000 euro. Promozione valida fino al 30 giugno 2020.

Il concetto di base è molto semplice: moto capaci di affrontare tanto la buona quanto la cattiva strada. Su strada offrono comfort e doti da macina chilometri, in fuoristrada non saranno efficaci quanto le specialistiche ma in mani esperte riescono a fare cose che voi umani…

BMW R 1250 GS – La regina del mercato R 1250 GS, grazie alla Digital Edition, è proposta a 19.840 euro contro i 22.570 di listino con i pacchetti Comfort, Dynamic, Touring e KIT passegero HP di serie. Basta scegliere il concessionario, pre ordinarla, a fronte di una caparra di 1.000 euro, e completare l’acquisto in concessionaria.

BMW F 850 GS – La sorella minore della R 1250 GS, spinta dal bicilindrico parallelo fronte marcia è proposta con due opzioni di finanziamento: a rata fissa o con la formula Free 2 Ride. Nel primo caso sono 60 rate a 175 €, anticipo: 3.420 € (TAN 3,99% -TAEG 6,46%) con valigie Vario in omaggio per un valore di listino pari a 861 € (IVA inclusa). Con Free 2 Ride l’anticipo è di 3.353 euro, le rate sono 35 da 105 euro (TAN 3,99% -TAEG 6,04%) a fine contratto si può scegliere se tenere la moto oppure sostituirla. Anche in questo caso le valige Vario sono in omaggio. Promozioni analoghe anche per la versione Adventure e le F 750 GS

Ducati Multistrada – Grazie a Ducati Bike Value il Desmo del Multistrada, 950 o 1260, è finanziabile con la formula del valore futuro garantito. Ducati Bike Value, che ti permettere di scegliere di tenere la moto dopo 3 anni versando un anticipo o permutando il tuo usato. Dopo 23 o 35 rate mensili, infatti, potrai scegliere se: pagare la rata finale, anche rifinanziandola, e tenere la tua Ducati, non pagare la rata finale e restituire la moto oppure non pagare la rata finale, restituire la tua Ducati e acquistarne un'altra. Inoltre, per chi acquista una Multistrada 2020, la garanzia viene estesa a 4 anni.

Honda Africa Twin 1100 – La nuova enduro stradale della Casa dell’Ala dorata è proposta con un finanziamento specifico per ognuna delle due versioni, standard o Adventure Sports. La prima è proposta con finanziamento a interessi zero (TAN 0% TAEG 2,06%) e prima rata a 30 giorni, la più ricca in dotazione Adventure Sport con valore futuro garantito con anticipo, 36 rate da € 229,00 e prima rata a 30 giorni (+ Maxirata finale di € 7.785,90) (TAN fisso 6,04% % - TAEG 6,45%). Dopo tre anni la scelta: tenerla - pagando l’importo residuo in un’unica soluzione o rateizzandolo - restituirla o cambiarla con un altro veicolo Honda. Entrambe le offerte sono valide fino al 30 aprile 2020.

KTM Adventure – Sulla gamma Adventure di KTM (790 e 1290 Super Advenutre) la Casa di Mattighofen propone la promozione Let’s Trade Keys, una supervalutazione dell’usato di 1.500 euro per chi valuta l’acquisto di una 1290, 1.000 euro per le 790 Adventure e Adventure R. Anche per la gamma Adventure, come per le naked Duke, è disponibile la formula di valore futuro garantito Start Now.

Moto Guzzi V85TT – L’enduro stradale della Casa dell’Aquila di Mandello del Lario è proposta con la formula di valore futuro garantito Moto Guzzi Ride Now. A fronte di un anticipo di 1.480 euro, potrai pagare la V85 TT in 36 rate da 199 euro (TAN 5,98% - TAEG 6,46%), poi la scelta: tenerla (pagando la maxirata finale), restituirla, o permutarla per un’altra Guzzi.

Suzuki V-Strom 650 - Chi acquisterà una V-Strom 650 nell’allestimento standard o XT, riceverà il Kit Touring incluso nel prezzo. Il pacchetto, del valore di 2.000 euro, comprende le valigie laterali con relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, cavalletto centrale, barre paramotore e il cupolino touring maggiorato. Promozione valida fino al 30 giugno 2020

Il fascino del faro tondo, il fenomeno vintage che (seppur in lieve flessione) è sempre sulla cresta dell’onda, classiche e scrambler sono le moto ideali per chi è attendo allo stile e proprio non vuole accettare le linee spigolose e le farciture tecnologiche.

BMW R NineT – Anche le classiche e Scrambler della Casa Bavarese sono proposte, come altri modelli in questa lista, con due formule di finanziamento, a rata fissa o con Free 2 Ride. Nel primo caso c’è un anticipo e un finanziamento classico con 60 rate ad importo variabile, con Free 2 Ride invece si finanzia metà importo e dopo si decide se tenere la moto (saldando con maxi rata o rifinanziando) oppure sostituirla con una più recente. In tutti i casi l’abbigliamento (casco e giacca) sono omaggiati (1.050 il valore).

Ducati Scrambler - Come le sorelle sportiveggianti, anche le giocose Scrambler Ducati possono essere acquistate con la formula del valore futuro garantito Ducati Bike Value. La formula è valida su tutta la gamma e prevede, dopo un anticipo (variabile) 24 o 36 rate a partire da 99 fino 189 (per la 1100 Sport) euro e dopo 2/3 anni scegli se tenerla (pagando maxi rata), restituirla o permutarla per un modello più fresco.

Husqvarna Svartpilen – Linee retrò reinterpretate in chiave futuristica, ciclistica sopraffina, e look da scrambler, le monocilindriche Husqvarna Vitpilen 401 e 701 sono proposte, fino a esaurimento scorte, con forti sconti sul prezzo di listino. La Vitpilen 401 passa 6.550 euro a 5.000 euro, la sorella maggiore 701 da 10.350 a 8.000 euro.

Moto Guzzi V7 – La V7 è forse il modello più iconico a listino della Casa di Mandello del Lario. Su tutta la gamma (che comprende Stone, Special, Racer, Rough, Carbon e Milano) è previsto fino al 30 aprile ’20 il finanziamento a tasso 0 (TAN 0% - TAEG 6,56%).

Yamaha XSR - Le due vintage della Casa dei Tre Diapason sono le più personalizzabili in gamma. Proprio per esaltare questo lato Yamaha propone ai clienti 900 euro in accessori originali su XSR 900 e 700 su XSR 700. Entrambe le moto poi possono essere finanziate con Easy GO, finanziamento a interessi zero.

Sono il sogno di ogni motociclista fin da bambino, le sportive hanno il potere di far sentire un neofita come la stella del Motomondiale. Rappresentano il massimo della tecnologia, hanno ciclistiche affilate e motori prestazionali. L’epoca d’oro è ormai alle spalle ma le supersportive non moriranno mai.

Aprilia RSV4 – La supersportiva della Casa di Noale è proposta con un interessante finanziamento fino al 30 aprile 2020. In 72 mesi – prima rata a 30 giorni – importo finanziabile € 10.000 a € 15.000. Il rimborso rateale si divide in due periodi con durate di 36+36 mesi e importo rata diversi.

BMW S 1000 RR – Come per altri modelli della Casa dell’Elica, anche la supersportiva S 1000 RR è proposta al pubblico con due possibilità di finanziamento, a rata fissa o Free 2 Ride. La rata fissa prevede un anticipo di 4.120 € e 60 rate da 295 euro al mese (TAN 5,20% - TAEG 7,01%), con Free 2 Ride l’anticipo è di 4.180 euro, le rate sono 35 da 170 euro (TAN 5,20% - TAEG 6,73%), a fine contratto scegli se tenere la BMW o cambiarla.

Ducati Panigale – La sportività ha un nome ben preciso in Ducati: Panigale. Le sportive in rosso, la nuova V2 ma anche la gamma V4, è acquistabile con la formula valore futuro garantito Ducati Bike Value. Finanziamento da 24 o 36 rate da a partire da 139 euro (Panigale V2) fino a 409 euro (Panigale V4 R) e dopo tra anni scegli se tenerla (pagando maxi rata), restituirla o permutarla per un modello più fresco.

Kawasaki Ninja 125 – Piccola cilindrata, grande divertimento, la più piccola della famiglia Ninja di Kawasaki è proposta fino al 30 settembre 2020 con un finanziamento a tasso 0, con anticipi di 90 euro e 24 rate da 171,87 euro (TAN 0% - TAEG 4,78%).

Suzuki GSX-R 1000 - Chi firmerà un contratto d’acquisto per una GSX-R1000, potrà approfittare di una supervalutazione di 1.500 euro dell’eventuale usato dato in permuta. La promozione è valida anche per la più prestazionale GSX-R1000R. Promozione valida fino al 30 giugno 2020.

Suzuki GSX-S 125 – La sportiva quarto di litro per sedicenni di Suzuki è proposta al pubblico con uno sconto di 400 euro, sconto che equivale al costo medio di conseguimento della patente A1. Promozione valida fino al 30 giugno 2020.

Le Sport Touring sono moto apprezzatissime in Europa, meno rispetto a un tempo in Italia dove le enduro stradali hanno preso il sopravvento quando si tratta di viaggiare. Le Sport Touring però – a patto di rimanere lontano dagli sterrati – sono quelle che coniugano al meglio il piacere di guidare e quello di viaggiare. Merito della ciclistica da “stradale” e della protezione dall’aria offerta da carene e cupolini.

BMW R 1250 RS – Anche la Sport Touring della Casa dell’Elica è proposta al pubblico con le due possibilità di finanziamento, a rata fissa o Free 2 Ride. La rata fissa prevede un anticipo di 3.650 € e 60 rate da 230 euro al mese (TAN 5,20% - TAEG 7,34%), con Free 2 Ride l’anticipo è di 3.720 euro, le rate sono 35 da 155 euro (TAN 5,20% - TAEG 7,04%), a fine contratto scegli se tenere la BMW o cambiarla.

BMW R 1250 RT – Formula analoga anche per la più confortevole R 1250 RT: 60 rate mensili pari a 285, anticipo 4.800 € (TAN 5,20% - TAEG 7,05) e bauletto in omaggio (1.035 euro il valore di listino) per la rata fissa, 35 rate a 180 €, anticipo: 4.750 € (TAN 5,20% - TAEG 6,78%) e bauletto incluso con Free 2 Ride che a fine contratto permette di scegliere se tenere la moto o cambiarla.

BMW F 900 XR – L’ultima arrivata nella famiglia delle sport touring tedesca è proposta con le stesse metodologia di finanziamento di altre BMW: rata fissa e Free 2 Ride. Quello a rata fissa prevede 60 rate a 165 €, anticipo 2.500 € (TAN 3,99% - TAEG 6,57%), Casco Street X Light white e Kit Interfono Fit 4 All in omaggio per un valore di 580 € (IVA inclusa). La formula Free 2 Ride prevede 35 rate a 95 €, anticipo 2.550 € (TAN 3,99% - TAEG 6,09%) e fine contratto decidi se tenere la tua Moto BMW o cambiarla. Anche in questo caso sono in omaggio il casco e il kit interfono.

Ducati Supersport – La sport touring di Ducati è offerta, come altri modelli della Casa di Borgo Panigale, con la formula valore futuro garantito Ducati Bike Value. 24 o 36 rate a partire da 139 euro e dopo tre anni scegli se tenerla (pagando maxi rata), restituirla o permutarla per un modello più fresco.

Honda NC750X – Più crossover che sport touring la Honda NC750X è una vera e propria tutto fare. Honda la propone con un finanziamento a interessi 0 con anticipo di 3.490 euro e 24 rate da € 192 (TAN 0% TAEG 3,71%). L’offerta è valida fino al 30 aprile 2020.

Kawasaki Versys – La gamma Versys – 650 e 1000 – fino a fine settembre 2020 è proposta ai clienti con il pacchetto Touring Plus (che comprende valiga da 28 litri, faretti a LED, paramani e altri accessori) compreso nel prezzo di listino, per un vantaggio cliente di oltre 1.150 euro.

Suzuki GSX-S1000 F – Sulla sport touring di Hamamatsu, spinta dal leggendario 4 in linea della Gixxer K5 è prevista una supervalutazione dell’usato in permuta pari a 1.000 euro.

Yamaha Tracer 700/900 – Le Yamaha Tracer, 700 e 900, sono tra le più apprezzate dagli italiani per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. La più piccola 700 viene proposta con un ricco pacchetto accessori (composto da sella confort, parabrezza maggiorato e borse semirigide) con 500 euro in più rispetto al prezzo di listino, la 900 – aggiungendo 650 euro al prezzo di listino – viene proposta con borse semirigide e cambio quickshifter. Entrambe possono essere finanziate con Easy Go, finanziamento a interessi zero.

Yamaha Niken – La Yamaha Niken incuriosisce sicuramente per la sua singolare struttura ciclistica. Con Easy go è possibile acquistare e finanziare la sport tourer a tre ruote a partire da €149 al mese* (TAEG 1,88 %). E dopo un anno decidere se tenerla o restituirla.

Nate per le immense Highway americane le cruiser hanno il loro seguito anche in Italia. Che sfilino in città o passeggino sulle colline riescono sempre ad attirare l'attenzione dei passanti.

Ducati Diavel – La power Cruiser di Borgo Panigale è offerta con la formula Ducati Bike Value che permette di finanziare parte dell’importo in 24 o 36 rate a partire da 199 euro al mese e dopo tre anni scegli se tenerla (pagando maxi rata), restituirla o permutarla per un modello più fresco.

Moto Guzzi California – La Cruiser della Casa di Mandello del Lario è proposta fino al 30 aprile 2020 con finanziamento a interessi zero (TAN 0% - TAEG 6,56%).

Le guardi e desideri all'istante una strada di montagna ricca di curve. Specialistiche monocilindriche o bicilindriche stradali, le supermotard fanno sempre venire un'irrefrenabile voglia di divertimento... al limite del codice della strada!

Ducati Hypermotard 950 – La fun bike per eccellenza di casa Ducati è proposta, come il resto della gamma del marchio bolognese, con la formula valore futuro garantito Ducati Bike Value. Si può finanziare con 24 o 36 rate a partire da 149 euro al mese l’importo e dopo tre mesi scegliere se tenerla (pagando maxi rata), restituirla o permutarla per un modello più fresco.