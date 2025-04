Triumph Trident 660 2025: costa uguale ma si guida meglio della vecchia. La prova

Nel segmento delle naked entry-level, la Triumph Trident 660 si è affermata come una delle scelte più equilibrate grazie al suo motore a tre cilindri, alla ciclistica ben bilanciata e a un look che fonde modernità e un tocco di classicismo. Il modello 2025 si aggiorna per mantenere il passo con una concorrenza sempre più agguerrita, introducendo migliorie mirate senza stravolgere la formula vincente.

Ma qual è il vero Cool Factor di questa Trident? Il piacere di guida, che resta al centro dell’esperienza, ora affiancato da una dotazione tecnologica più ricca e da dettagli migliorati per una qualità percepita ancora superiore.

Design: dettagli raffinati per un'estetica senza tempo

Triumph Trident 660 2025, 3/4 anteriore

Uno dei punti di forza della Trident è sempre stato il suo design equilibrato, capace di mettere d’accordo un ampio pubblico. Anche per il Model Year 2025, Triumph ha scelto di non stravolgere l’estetica, limitandosi a introdurre nuove grafiche e colorazioni, mantenendo pressoché invariata la silhouette della moto.

Se la linea rimane fedele a sé stessa, i tecnici inglesi hanno lavorato sulla qualità percepita, eliminando alcune piccole note stonate della versione precedente, come il comando del freno posteriore e la piastra di sterzo, ora migliorati e più curati.

Motore tre cilindri: confermato, ma più raffinato

Triumph Trident 660 2025, il motore Euro 5+

Il cuore pulsante della Triumph Trident 660 2025 resta il suo tre cilindri da 660 cc, una configurazione unica nel segmento fino all’arrivo della CF Moto 675. Non cambiano le prestazioni di picco, con 81 CV e 64 Nm di coppia, valori ritenuti più che sufficienti per soddisfare sia motociclisti esperti sia neofiti in crescita.

Tuttavia, qualche novità c’è:

Omologazione Euro 5+ , per ridurre le emissioni senza sacrificare le prestazioni.

Introduzione della nuova mappatura Sport, che rende l’erogazione ancora più reattiva e coinvolgente.

La versatilità resta il punto di forza del tre cilindri inglese: elastico, fluido e pronto a regalare divertimento sia nel traffico cittadino che tra le curve.

Ciclistica affinata, senza stravolgimenti

Sul fronte della ciclistica, Triumph ha scelto di affinare senza rivoluzionare. Il telaio in tubi d’acciaio e il forcellone restano invariati, ad aggiornarsi è la forcella Showa Big Piston all’anteriore, affiancata ancora dal monoammortizzatore, che permette solo la regolazione del precarico.

L’impianto frenante resta con pinze assiali e non ad attacco radiale, ma questo non è necessariamente un difetto: il feeling è buono e adeguato alle prestazioni della moto.

Triumph Trident 660 2025 – Scheda Tecnica

Caratteristica Dati Tecnici Motore Tre cilindri in linea, raffreddato a liquido Cilindrata 660 cc Potenza massima 81 CV (60 kW) a 10.250 giri/min Coppia massima 64 Nm a 6.250 giri/min Omologazione Euro 5+ Cambio 6 marce con quickshifter bidirezionale di serie Telaio Traliccio in tubi d'acciaio Forcella anteriore Showa Big Piston da 41 mm (non regolabile) Sospensione posteriore Monoammortizzatore Showa con regolazione del precarico Freni anteriori Doppio disco da 310 mm, pinze Nissin assiali a 2 pistoncini Freno posteriore Disco da 255 mm con pinza Nissin monopistone Serbatoio 14 litri Peso a secco 189 kg Altezza sella 805 mm Dotazione elettronica IMU a 6 assi, ABS cornering, controllo di trazione, 3 riding mode, cruise control, connettività Bluetooth Prezzo 8.490 euro

Tecnologia al top: IMU e quickshifter di serie

Dove la Triumph Trident 660 2025 fa un vero salto di qualità è nella dotazione tecnologica.

Ciò che in passato era optional, ora è di serie, tra cui:



Triumph Trident 660 2025, il quickshifter ora è di serie

Cambio elettronico bidirezionale (quickshifter), utile sia in guida sportiva che nel traffico.

Modulo di connettività Bluetooth, per gestire navigazione e musica dal TFT.

Piattaforma inerziale (IMU), che migliora il funzionamento dei controlli elettronici, ora sensibili all’angolo di piega.

Cruise control, per un comfort maggiore nei lunghi trasferimenti.

Tutto questo senza un aumento di prezzo rispetto al modello precedente, un aspetto da non sottovalutare.

Ergonomia e comfort: una moto per tutti

Triumph Trident 660 2025, solo i più alti gradirebbero maggior abitabilità

Il piacere di guida della Trident 660 è un piacere di guida trasversale e versatile, proprio come è stata pensata la moto fin dalla origine. Partendo dall'ergonomia, che si adatta a piloti di tutte le taglie o quasi con sella bassa e rastremata al cavallo che consente a tutti di toccare facilmente il terreno.

La triangolazione è sella pedane manubrio è un po' come il nero, sta bene in tutte le situazioni, che sia nel commuting quotidiano o nella guida un po' più disimpegnata tra le curve. Solo i piloti più alti potrebbero volere maggior spazio a bordo per aver le ginocchia in posizione meno costretta… ma non è il mio caso (per sfortuna).

La Triumph Trident 660 è adatta ai neofiti?

Sì, è una delle naked più equilibrate per chi si avvicina al mondo delle moto di media cilindrata. Ha una sella relativamente bassa (805 mm), un peso contenuto e un'erogazione morbida nella modalità Road, perfetta per chi vuole imparare senza stress. Allo stesso tempo, offre prestazioni adeguate anche per motociclisti esperti.

Con misure compatte e peso ridotto, siamo ben al di sotto dei 200 kg con il pieno, la naked entry level inglese si propone come una valida alleata nel uso cittadino, dove apprezzo il suo motore elastico e lineare nell'erogazione, specialmente nella mappa motore Road. Anche il quickshifter è un bel aiuto quando ci si trova nel traffico, utile non solo nella guida sportiva, infatti con la sua presenza si utilizza molto meno la frizione tra un semaforo e l’altro.

Come va tra le curve

Triumph Trident 660 2025, tra le curve si conferma svelta ma rigorosa

Agilità e compattezza non tornano utili solo in città, ma anche quando c’è da fare qualche bella piega in un tratto di misto guidato. La Trident scende in piega svelta e segue la traiettoria con grande fedeltà, rispondendo con prontezza e rigore anche in uscita di curva, caratteristiche che la avvicinano alle naked sportive di fascia superiore. Questo è merito di una ciclistica vivace e di pneumatici dal profilo accentuato, come le Michelin di primo equipaggiamento. Come va la nuova forcella? Non è una rivoluzione, ma un piccolo passo in avanti sicuramente. Peccato che il posteriore – non modificato – non sia un campione nel filtrare le asperità.

Motore vivace

Protagonista è senz’altro il tre cilindri, che domina la scena con un’erogazione elastica già dai 2.000 giri, forse anche prima. I medi regimi sono pieni, mentre agli alti il motore si fa sentire con un timbro rauco e grintoso. Su strada si rivela una sorpresa: nonostante la cilindrata, permette di mantenere una marcia alta senza difficoltà. Spesso ci si ritrova a viaggiare in quarta quando si pensava di essere in terza, senza che il motore ne risenta minimamente. Il cambio elettronico esalta ulteriormente l’esperienza di guida, funzionando in modo preciso e con pochi margini d’errore. Un altro punto di forza è l'efficienza nei consumi: con una media di 5,3 litri ogni 100 km su percorsi misti – tra città, extraurbano e autostrada – e un serbatoio da 14 litri, la Trident promette oltre 260 km di autonomia con un pieno.

Elettronica e Sicurezza

Le prestazioni del motore non fanno sentire la mancanza di aiuti elettronici, soprattutto nella guida sportiva. L’ABS lavora in modo equilibrato, mentre il controllo di trazione è piuttosto conservativo nel suo intervento. In uscita di curva, con una guida aggressiva, non è raro vedere la spia di attivazione accendersi, segno di un sistema pensato per garantire sicurezza anche ai meno esperti. In città, su superfici sconnesse come i sampietrini, il traction control entra in funzione rapidamente, anche su asfalto asciutto. Per i motociclisti più esperti potrebbe risultare un po’ invasivo, ma basta accedere al menu tramite i comandi sul blocchetto sinistro per disattivarlo in pochi istanti.

Un Piccolo Difetto

La risposta del motore al comando del gas è rapida e coinvolgente, forse persino troppo per un neofita, ma senza eccessivi effetti on-off. L’unico vero punto critico della Trident 660 è la presenza di vibrazioni, che si avvertono costantemente, soprattutto sul manubrio. Non sono fastidiose al punto da compromettere la guida, ma qualche formicolio sulle mani, soprattutto nei lunghi tragitti, va messo in conto. Fortunatamente, anche a velocità autostradali di 130 km/h, non peggiorano sensibilmente, il che rende la Trident una buona compagna di viaggio, considerando la sua categoria.

È una moto comoda per viaggi lunghi?

La Trident 660 non nasce come una moto da turismo, ma grazie alla posizione di guida rilassata, al cruise control di serie e alla possibilità di montare accessori come il cupolino e le borse laterali, può essere una buona compagna anche per viaggi di media percorrenza.

Qual è il consumo di carburante della Trident 660?

Triumph Trident 660 2025, uno scatto del test

Triumph dichiara un consumo medio di 4,5 L/100 km, il che significa un’autonomia di circa 300 km con un pieno da 14 litri. Ovviamente, il dato varia in base allo stile di guida e al tipo di percorso.

Qual è il prezzo della Triumph Trident 660 2025?

Triumph ha fatto davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda il posizionamento sul mercato della sua naked. Nonostante l'aumento della tecnologia e le migliorie alla componentistica, il prezzo non è aumentato rispetto alla versione 2024: il listino attacca a 8.395 euro, 100 euro in più per la colorazione giallo/nero/bianco protagonista del servizio. Ovviamente non mancano numerosi accessori per poterla personalizzare e adattare alle proprie esigenze, sul sito di Triumph trovate la lista completa

Conclusione

La Triumph Trident 660 2025 si conferma come una delle naked più complete e versatili nel segmento delle entry-level di media cilindrata. Grazie ai nuovi aggiornamenti tecnologici e alle migliorie ciclistiche, mantiene il suo DNA divertente e accessibile, con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori della categoria. Presto la metteremo a confronto con le sue dirette competitor, a questo link trovate l'ultimo confronto tra naked entry level (era andata a podio, chissà quest'anno).

