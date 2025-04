Triumph Speed Triple 1200 RS o Daytona? La naked diventa supersportiva

La Triumph Speed Triple 1200 RS è una bellissima naked, ma cosa potrebbe diventare se fosse fatta anche in versione supersportiva, con tanto di carene e semimanubri come la vecchia Daytona? Ecco, qualcuno ha tentato l'esperimento e – se devo dirvi la mia – è riuscitissimo! Scopriamo la Speed trasformata in moto da pista (che tra l'altro è in vendita su Ebay).

Triumph Speed Triple 1200 RS o Daytona?

Per trasformare questa Speed Triple 1200 RS del 2022 in una elegante moto da pista in stile Daytona – tanto per citare la supersportiva Triumph tanto amata dagli appassionati – sono state aggiunte carene complete da Moto2, semimanubri e pedane arretrate Lightech. Già queste modifiche basterebbero da sole per rendere la trasformazione completa, ma non è tutto. Tra le modifiche figurano l'impianto di scarico Zard – si sale di Db ma anche in termini di potenza, 187 CV alla ruota – e tubi in treccia metallica, mentre cala il peso di circa 10 kg rispetto alla Speed per come la conosciamo (circa 190 kg in ordine di marcia).

Triumph Speed Triple 1200 RS ''Daytona'': il prezzo

La Speed Triple 1200 RS ''Daytona'', come l'ho soprannominata, è in vendita su Ebay – la trovate qui – al prezzo di 12.999 sterline, poco più di 15.000 euro al cambio attuale. Un prezzo di molto inferiore a quello dell'attuale Speed, che ha provato il nostro Fabio (trovate qui il test).

Le modifiche più importanti della Speed Triple 1200 RS trasformata:

Impianto di scarico completo Zard Race

Pedane arretrate Lightech - Tubi in treccia metallica -

Semimanubri Renthal

Carter motore GB - Paraleva GB

Parafango anteriore in fibra di carbonio

Tappo di rifornimento rapido TWM

Protezioni serbatoio Eazi Grip -

PCR Woolich Flashed/Mapped @187 CV alla ruota

DNA Filtro aria da gara

Pastiglie SBS Duel Carbon

Supporto carena Triumph RR

Kit carena e alettoni S2 Concepts

Fonte: Visordown

Pubblicato da Michele Perrino, 14/04/2025