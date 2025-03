Triumph Speed Triple RS 2025: tutte le novità, la scheda tecnica e il prezzo della maxi naked

La Triumph Speed Triple RS 2025 è un’evoluzione della versione 2021, rispetto alla quale presenta interessanti novità relative pressoché a ogni area - motore, ciclistica, elettronica, ergonomia, finiture. Sarà in vendita a partire da aprile in tre colori: nero, grigio chiaro con finiture rosse, grigio chiaro con finiture gialle. Il prezzo parte da 20.295 euro f.c. per la Speed RS nera e da 20.595 euro f.c. per le altre colorazioni.

Triumph Speed Triple RS 2025: lo scarico è nuovo

Il motore della Speed RS 2021 era stato completamente rinnovato rispetto a quello della generazione precedente, secondo un progetto portato avanti sulla base delle competenze maturate attraverso lo sviluppo e la fornitura dei propulsori per la categoria Moto2 del Motomondiale. La Speed RS 2025 utilizza un’evoluzione di quella unità. Parliamo di un tre cilindri in linea fronte marcia di 1.160 cc con misure di alesaggio e corsa decisamente superquadre (90x60,8 mm) e rapporto di compressione di 13,2:1. Ha alimentazione gestita da corpi farfallati ride by wire, distribuzione a doppio albero a camme in testa e cambio a sei marce, elettronico bidirezionale. La frizione multidisco in bagno d’olio è antisaltellamento.

Scarico rivisto e arriva la batteria al litio

Le novità introdotte sulla configurazione 2025 riguardano il bilanciamento dell’albero motore e l’impianto di scarico, totalmente rivisto per migliorare il flusso dei gas e centralizzare le masse. È inoltre presente una batteria al litio, più leggera, grazie alla quale il peso totale della moto cresce di un solo kg nonostante le novità che vedremo poi. Il risultato di queste modifiche è un aumento delle performance. Inoltre, il picco di coppia viene raggiunto 250 giri/min prima.

Speed Triple RS 2021 Speed Triple RS 2025 Potenza massima 180 CV a 10.750 giri/min 183 CV a 10.750 giri/min Coppia massima 125 Nm a 9.000 giri/min 128 Nm a 8.750 giri/min

Come accade col motore, la Speed 2025 eredita e migliora la ciclistica della versione 2021, che era stata rifatta da zero. Il telaio è a doppia trave in alluminio ed è abbinato a un telaietto reggisella e a un forcellone monobraccio realizzati nello stesso materiale. L’interasse è di 1.445 mm e inclinazione del cannotto di sterzo e avancorsa valgono rispettivamente 23,9° e 104,7 mm. L’impianto frenante sfrutta pinze Brembo Stylema abbinate a una pompa radiale Brembo MCS. I dischi misurano 320 mm di diametro. La Speed 2025 presenta novità interessanti alla voce sospensioni. Le unità Öhlins tradizionali della 2021 sono sostituite da più evolute unità dello stesso brand, con valvole a rocchetto e logica di controllo automatica semiattiva.

Triumph Speed Triple RS 2025: arrivano le sospensioni semiattive

Cerchi con nuovo disegno e Pirelli Supercorsa SP V3 di primo equipaggiamento

Arrivano anche nuove piastre di sterzo e un ammortizzatore di sterzo regolabile, e sono presenti nuovi cerchi, di misura identica (3,5”x17” e 6”x17”) ma con disegno differente ed effetto giroscopico minore a vantaggio della maneggevolezza. Cambiano le gomme di primo equipaggiamento, Pirelli Supercorsa SP V3 anziché Metzeler Racetec RR K3; inalterate le misure, 120/70 – 190/55. Il peso della Speed cresce di un kg, da 198 a 199 in ordine di marcia.

Molti dei sistemi di supporto alla guida sono ereditati dalla versione 2021. A disposizione del pilota ci sono ABS e controllo di trazione (entrambi supportati dalle informazioni di una piattaforma inerziale), mappature di erogazione, cruise control, cambio elettronico bidirezionale. Cinque riding mode combinano i settaggi dei vari sistemi in modo da variare il carattere della moto, rendendola più reattiva o “tranquilla” e sicura. Il pilota può personalizzare tali modalità di guida scegliendo tra tre tipi di erogazione (potenza piena e risposta al gas diretta, potenza piena e risposta al gas addolcita, potenza ridotta a 100 CV e risposta al gas addolcita), quattro livelli di controllo di trazione + off, e due livelli di ABS, uno dei quali è dedicato alla pista.

Arrivano controllo del freno motore e della derapata

La Speed RS 2025 integra tutto ciò con varie novità. Ora il controllo dell’impennata è svincolato da quello della trazione, ed è regolabile su quattro livelli di intervento. Inoltre si può regolare l’intensità del freno motore ed è presente un controllo della deriva del retrotreno in frenata, sviluppato per la guida in pista. La luce posteriore lampeggia in caso di frenata d’emergenza e, soprattutto, è ora presente l’interfaccia di gestione delle sospensioni semiattive, personalizzabili nel comportamento sulla base della situazione di guida (inserimento in curva, percorrenza, uscita, staccata; per un totale di sette “aree” di intervento).

Hinckley ha infine lavorato su ergonomia e finiture. Per rendere più confortevole la posizione in sella è presente un manubrio leggermente più largo e alto, mentre il look della zona posteriore è caratterizzato da una nuova cover della sella del passeggero.

Triumph Speed Triple RS 2025: il manubrio è leggermente più largo

Motore 4T, tre cilindri in linea fronte marcia. Raffreddamento a liquido, lubrificazione forzata a carter umido. Distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro. Alesaggio per corsa 90x60,8 mm, cilindrata 1.160 cc, rapporto di compressione 13,2:1. Potenza massima 183 CV a 10.750 giri/min, coppia massima 128 Nm a 8.750 giri/min.

Alimentazione Iniezione elettronica, corpi farfallati ride by wire (diametro n.d.). Capacità serbatoio 15,5 litri.

Trasmissione Primaria a ingranaggi a denti dritti, rapporto 1,85 (76/41). Finale a catena, rapporto 2,588 (44/17). Cambio a sei marce, elettronico bidirezionale. Rapporti: prima 2,412 (41/17), seconda 1,955 (43/22) , terza 1,636 (36/22) , quarta 1,417 (34/24) , quinta 1,280 (32/25) , sesta 1,192 (31/26) . Frizione multidisco in bagno d’olio, antisaltellamento, con comando a cavo.

Telaio A doppia trave, in alluminio. Motore stressato. Inclinazione cannotto di sterzo 23,9°, avancorsa 104,7 mm, interasse 1.445 mm.

Sospensioni Anteriore: forcella Öhlins NIX30 SV con steli di diametro 43 mm, regolazione semiattiva della frenatura idraulica e manuale del precarico. Escursione ruota: 120 mm. Posteriore: monoammortizzatore ÖhlinsTTX36 SV, regolazione semiattiva della frenatura idraulica e manuale del precarico. Escursione ruota: 120 mm.

Freni Anteriore: doppio disco di 320 mm di diametro con pinze monoblocco Brembo Stylema a quattro pistoncini e attacco radiale. Posteriore: disco di 220 mm di diametro con pinza flottante Brembo a doppio pistoncino.

Ruote Cerchi in alluminio di diametro 17”. Larghezza canale anteriore: 3,5”. Larghezza canale posteriore: 6”. Gomme di primo equipaggiamento: Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. Misure: 120/70 - 190/55.

Dimensioni (in mm) Lunghezza: 2.090. Larghezza: 810. Altezza: 1.085. Altezza sella: 830.

Peso 198 kg in ordine di marcia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 08/03/2025