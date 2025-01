Triumph presenta la nuova Speed Triple RS 2025, scopri come cambia

Triumph Speed Triple RS 2025: L’evoluzione di un’icona naked

La nuova Triumph Speed Triple RS 2025 promette di essere una delle novità più interessanti all’interno del segmento delle maxi naked, specialmente con le ultime novità introdotte in termini di prestazioni, ciclistica e tecnologia. Ecco come cambia l’icona inglese nella sua ultima configurazione, una storia iniziata ormai 30 anni fa, sarà in grado di reggere il conforonto con le agguerrite rivali? L'ultima volta è andata così...

Triumph Speed Triple RS 2025, sempre a tre cilindri il suo cuore

Il cuore pulsante della Speed Triple RS 2025 non poteva che essere un tre cilindri. Rispetto alla precedente generazione crescono i valori di potenza e coppia massima, incremento ottenuto lavorando su albero motore e bielle.

Specifiche principali:

Potenza massima: 183 CV a 10.750 giri/min (+3 CV rispetto al modello precedente).

Coppia massima: 128 Nm a 8.750 giri (+3 Nm).

Il sistema di scarico, ottimizzato per esaltare il caratteristico sound del motore a tre cilindri, non sarà il massimo dal punto di vista estetico, ma contribuisce all’ottenimento dell’omologazione E5+. Per chi volesse c’è anche uno slip-on “Akra” che esalta la sportività (ma non varia le performance).

Triumph Speed Triple RS 2025, tra le novità più interessanti le sospensioni semi-attive

Oltre all’incremento di prestazioni, la nuova Speed Triple RS 2025 si concede un bell’aggiornamento tecnologico, andando a ricucire il gap con le competitor più evolute. Le sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins SmartEC3 rappresentano il fulcro di questo aggiornamento, consentendo regolazioni in tempo reale tramite l’interfaccia OBTi. L’ultima tecnologia del costruttore svedese consente di lavorare su obiettivi e non su eventi, andando a personalizzare il comportamento delle sospenioni nelle varie fasi di guida.

Aiuti alla guida ancora più evoluti

Ovviamente non è tutto, perché con l’occasione i tecnici inglesi hanno approfittato per migliorare anche il pacchetto di aiuti alla guida, svincolando (finalmente direbbero gli hooligan più incalliti) il controllo dell’impennata (Front Wheel Lift Control) da quello di trazione, aggiungendo il controllo del freno motore (Engine Braking Control) e il controllo dello scivolamento in frenata (Brake Slide Control), per sfruttare al meglio le prestazioni della moto senza inficiarne la sicurezza.

Caratteristiche tecnologiche principali:

Modalità di guida avanzate: Rain, Road, Sport, Track e Rider, completamente personalizzabil e

Sospensioni elettroniche SmartEC3

Piattaforma IMU a 6 assi

Cruise control

Emergency Deceleration Warning per segnalare frenate improvvise

Strumentazione e connettività avanzate

Per navigare al meglio nei vari menù e settare tutti i parametri c’è un display TFT a colori da 5 pollici con interfaccia rivista, consentendo l’accesso rapido alle funzionalità della moto, tra cui la connettività My Triumph. Grazie a questa tecnologia, è possibile gestire navigazione, musica e chiamate direttamente dal display.

La nuova roadster inglese conferma il suo telaio in alluminio e il monobraccio al posteriore, non variando nemmeno le quote vitali. Il peso in ordine di marcia è di 199 kg, valore tra i migliori della sua categoria, ottenuto anche grazie ad una nuova batteria al litio e, soprattutto, a cerchi alleggeriti di qualche centinaio di grammi con un nuovo design, utili a ridurre l’inerzia delle masse rotanti.

Triumph Speed Triple RS 2025, le pinze sono Brembo Stylema

Dotazione al top

La maxi naked di Hinckley, oltre alle già citate sospenioni di ultima generazione, conferma un pacchetto ciclistico di alto livello, caratterizzato dall’impianto frenante firmato Brembo e dagli pneumatici di primo equipaggiamento Pirelli. Novità del 2025 è l’arrivo dell’ammortizzatore di sterzo regolabile, utile a migliorare ulteriormente la stabilità della moto.

Freni Brembo Stylema con pompa radiale MCS

Pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Triumph Speed Triple RS 2025, 3/4 anteriore

Il design della Speed Triple RS 2025 non viene stravolto, confermando il giusto mix tra linee eleganti e aggressive e variando solamente in piccoli particolari. La qualità promette, in linea con gli standard Triumph, di essere uno dei suoi punti di forza. Tre le colorazioni disponibili: Jet Black, Granite/Diablo Red e Granite/Performance Yellow.

Come cambia la posizione di guida

Triumph Speed Triple RS 2025, il manubrio è stato riposizionato

Tra le novità da segnalare c’è anche un cambiamento della posizione di guida. Rispetto alla precedente generazione di Speed Triple viene modificato il posizionamento del manubrio, più largo ma anche posizionato più in alto, in occasione della prova su strada (qui trovate quella del model year 2023) vi faremo sapere come influirà sulla guida.





Triumph Speed Triple RS 2025

La Triumph Speed Triple RS 2025 sarà disponibile a partire da aprile 2025, con un prezzo di listino di 20.295 € (franco concessionario), rispetto alla 2024 il prezzo sale di 1.300 euro, ma è secondo me giustificato dall’aumento di tecnologia e performance.

Gli accessori originali Triumph

Con oltre 25 accessori originali, tra cui elementi in fibra di carbonio e scarichi Akrapovič, ogni pilota può personalizzare la propria moto per renderla unica.





