Triumph presenta Bonneville Bobber TFC, edizione limitata e numerata

Da TFC – Triumph Factory Custom – ecco una nuova Bonneville Bobber in edizione limitata e numerata. Tanti pezzi in fibra di carbonio e una verniciatura con dettagli oro dipinti a mano per questa nuova moto della gamma Modern Classic, ma anche tanti pezzi pregiati per la ciclistica: andiamo a scoprire insieme caratteristiche, data di arrivo e prezzo.

CARATTERISTICHE La Bobber TFC è l'ultima nata della famiglia e si caratterizza per un’esclusiva colorazione bicolore con dettagli dipinti a mano su serbatoio e pannelli laterali. Ciascun serbatoio, inoltre, è firmato a mano sul lato inferiore dall’artista che l’ha realizzato. Ma non è solo una bellezza da apprezzare con gli occhi perché, a impreziosire questa speciale Triumph Bobber, ci pensano anche i silenziatori Akrapovič neri opachi con terminali in fibra di carbonio. Ciò non bastasse ci sono sospensioni Öhlins – davanti una forcella NIX30 da 43 mm, dietro un mono con leveraggio regolabile nel precarico – e l'impianto frenante vede all'anteriore una coppia di pinze radiali monoblocco Brembo M50 mordere dischi da 310 mm, mentre anche la pompa è Brembo MCS.

VEDI ANCHE

ALTRI DETTAGLI La sella in pelle goffrata, fianchetti e parafanghi in fibra di carbonio laccati lucidi ma anche piedini della forcella anodizzati in oro, mentre i badge motore lavorati dal pieno hanno dettagli in oro. La Triumph Bobber TFC è un tripudio di dettagli ricercatissimi, come confermano i manubri clip-on con steli in alluminio che, insieme a tutti gli altri componenti speciali, contribuiscono a ridurre il peso di 5 kg rispetto alla Bobber di serie. Non poteva mancare, naturalmente, anche la piastra forcella in alluminio ricavato dal pieno con badge che riporta il numero di serie.

MOTORE PIÙ PRONTO Il propulsore, il noto bicilindrico parallelo da 1.200 cc, eroga sempre 78 CV e 106 Nm come sull'unità della Bobber ''standard'', ma grazie a un affinamento è più pronto: la potenza massima viene raggiunta 100 giri prima – 6.000 giri/min – mentre la coppia massima 250 giri prima (3.750 giri/min). Sulla Bobber TFC è disponibile la nuova mappa Sport che si aggiunge alle già esistenti Road e Rain ma non mancano anche ABS e controllo di trazione. Il peso invece è di circa 246 kg col pieno da 12 litri.

QUANDO E QUANTO La nuova Bobber TFC sarà disponibile nelle concessionarie Triumph a partire da marzo 2025 al prezzo di 20.395 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/12/2024