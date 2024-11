Triumph Tiger Sport 660 MY25: è sempre lei, ma con qualcosa in più

Per la crossover media della gamma Triumph, nuove livree e non solo. Tra gli aggiornamenti, pure il prezzo? No, quello rimane uguale

Moto che piace non si cambia, ma un upgrade non facciamocelo mancare. In vista del 2025, quindi, Triumph Tiger Sport 660 si aggiorna con nuovo pacchetto tecnologico e nuove grafiche e colorazioni. Il prezzo, fortunatamente, non subisce invece alcun ritocco. Sfoglia la gallery e fatti intanto una prima idea.

Tiger Sport 660 MY25, debuttano tre nuove colorazioni

A RITMO DI SPORT Crossover apprezzata per la sua facilità di guida, in formato 2025 Tiger Sport 660 si distingue dall'edizione in vendita dal 2022 (e magistralmente descritta in tempi non sospetti dal nostro Danilo nel suo day-by-day) essenzialmente per un equipaggiamento di serie più completo ed avanzato, solitamente riservato a moto di cilindrata maggiore. Tra i riding mode, a ''Road'' e ''Rain'' si aggiunge la nuova modalità di guida “Sport”, per una risposta al comando del gas più reattiva e una erogazione più diretta degli 81 CV e 64 Nm di coppia del suo motore a 3 cilindri da 660 cc.

Cresce l'equipaggiamento tecnologico

CE LE HA TUTTE LEI Divertimento, ma anche sicurezza e comfort: di serie, dal 2025, anche ABS ottimizzato in curva e controllo di trazione. Rispetto al modello precedente, inoltre, l’ergonomia del passeggero è stata ulteriormente migliorata grazie alla presenza delle maniglie integrate: buono a sapersi, in caso di viaggi sulla lunga distanza. Ora incluso nella dotazione standard, infine, è anche il sistema My Triumph Connectivity: navigazione turn-by-turn, gestione di chiamate, controllo della musica, tutto anche tramite smartphone.

Di serie anche My Triumph Connectivity

IL BLOCCA-PREZZO Oltre al tradizionale Sapphire Black, entrano a listino tre nuove colorazioni: ovvero Roulette Green, Carnival Red e Crystal White. A proposito di configurazione: nonostante l'equipaggiamento più completo, Triumph Tiger Sport 660 MY25 costa sempre 9.495 euro (franco concessionario e IVA inclusa) anche nel 2025. Il modello è disponibile nei concessionari Triumph a partire da gennaio 2025.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/11/2024