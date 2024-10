Triumph presenta la nuova Tiger Sport 800. Tutti i dettagli

Triumph ha presentato la nuova Tiger Sport 800, una moto che combina prestazioni sportive e capacità touring a lunga distanza, pronta a dar battaglia a rivali del calibro della Yamaha Tracer 9 (qui nella comparativa crossover 2024). Scopriamo insieme le sue caratteristiche tecniche, data d’arrivo e prezzo.

A spingere la nuova Tiger Sport 800 è ancora una volta un motore a tre cilindri, firma distintiva di Triumph. Niente albero T-plane, quello è riservato alle enduro che hanno bisogno di coppia e trazione in basso per comportarsi al meglio su fondo sterrato, il nuovo motore tre cilindri da 800 cc eroga 115 CV di potenza massima a 10.750 giri/min e 84 Nm di coppia a 8.500 giri/min, garantendo una risposta subito pronta – fa sapere Triumph – dato che il 90% della coppia è disponibile fin dai regimi medio-bassi. Il cambio elettronico bi-direzionale è offerto di serie ed è accoppiato a una frizione anti-saltellamento.

Triumph Tiger Sport 800 2025, il motore

PERSONALIZZABILE A comandare le operazioni ci pensa l’acceleratore elettronico ride by wire, che mette a disposizione oltre ai riding mode (Rain, Road, Sport) anche il cruise control, accessorio quasi immancabile per una moto che fa del viaggio una delle sue caratteristiche principali. Completano il pacchetto degli aiuti alla guida il controllo di trazione e l’ABS cornering, che rendono la guida più sicura. Tutto è configurabile attraverso gli ormai noti blocchetti elettrici di Triumph, abbinati allo strumento misto TFT/LCD già visto su altri modelli della Casa di Hinckley, dotato di connettività Bluetooth.

Triumph Tiger Sport 800 2025, il quadro strumenti

Per far fare un balzo in avanti e assicurarsi che la nuova Tiger Sport 800 sia competitiva, Triumph ha optato per una ciclistica di alto livello da affiancare al telaio tubolare in acciaio, che comprende sospensioni regolabili Showa, sia all’anteriore sia al posteriore, e un potente impianto frenante con pinze ad attacco radiale all’anteriore, che hanno il compito di arrestare in spazi contenuti i 214 kg in ordine di marcia, ovvero con il 90% di benzina all’interno del serbatoio da 18,6 litri. I cerchi in alluminio sono equipaggiati con pneumatici Michelin Road 5 (qui la nostra prova su strada delle gomme francesi).

Triumph Tiger Sport 800 2025, pinza freno radiale

Dal punto di vista estetico, la Triumph Tiger Sport 800 riprende il concetto della sorella minore Tiger Sport 660, enfatizzando la protezione aerodinamica grazie a un cupolino maggiorato con deflettori di serie e parabrezza regolabile manualmente. La posizione di guida è stata studiata per offrire il massimo comfort, con una sella ben imbottita sia per il pilota sia per il passeggero. L'altezza della sella di 835 mm e la conformazione stretta nella zona centrale facilitano l'appoggio dei piedi a terra.

Triumph Tiger Sport 800 2025, dettaglio del parabrezza

La Tiger Sport 800 sarà disponibile da marzo 2025 in quattro colorazioni: Sapphire Black e le versioni premium Graphite, Cosmic Yellow e Caspian Blue. Il prezzo parte da 11.995 euro franco concessionario. A cui naturalmente si possono aggiungere gli accessori del ricco menu: sono oltre 40 gli optional dedicati, dalle borse laterali al terminale Akrapovič. I costi di gestione sono contenuti grazie a intervalli di manutenzione di 16.000 km, tempi ridotti in officina e ricambi a prezzi competitivi, assicura la Casa di Hinckley.