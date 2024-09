Triumph Approved Days: cerchi la moto usata? Una settimana con un'offerta super

Se stai cercando una moto usata questo è il momento migliore per l'acquisto. Con Triumph Approved Days hai una settimana per trovare la tua due ruote preferita e aderire al super finanziamento. In più, partecipando al concorso, puoi vincere una Daytona 660 unica.

Triumph Street Triple 765 RS: una delle moto più apprezzate di Hinckley

APPROVED DAYS La settimana giusta è quella da sabato 5 a domenica 13 ottobre. Presso le Concessionarie Triumph aderenti sarà infatti possibile approfittare di un esclusivo finanziamento a tasso 0, in collaborazione con AGOS, valido per l’acquisto di una moto usata presente a stock presso la rete. L’iniziativa è valida non solo sulle moto usate coperte dal programma di garanzia ufficiale Triumph Approved, ma anche sulle altre tipologie di moto usate presenti in concessionaria, non solo a marchio Triumph.

Triumph Daytona in Royal Chrome Green/Gold: 3/4 anteriore

IL CONCORSO Grazie alla collaborazione con SKDA, inoltre, Triumph offre ai propri potenziali clienti l’opportunità di vincere la nuova Daytona 660, equipaggiata per l’occasione con una livrea unica. Attraverso il concorso, infatti, il vincitore potrà scegliere di personalizzare la Daytona con l’elegante kit “Royal Chrome Green/Gold” oppure con la più sportiva versione “Royal Chrome Red”. Per partecipare al concorso “Triumph Approved Days”, sarà sufficiente recarsi presso una Concessionaria Triumph Motorcycles e richiedere allo staff l’apposita cartolina che riporta tutte le informazioni necessarie, oltre ad un Codice alfanumerico univoco da utilizzare per registrarsi online sul sito web dedicato (che trovate cliccando qui). Per trovare il punto vendita Triumph più vicino, invece, si puo’ consultare l'elenco dei concessionari, cliccando qui. Entro la fine del mese di ottobre sarà estratto il premio finale. L’iniziativa è valida presso tutte le Concessionarie aderenti, Triumph raccomanda di verificare preventivamente gli orari di apertura dello showroom che si desidera visitare, in quanto saranno estesi per l’occasione.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2024