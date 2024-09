Prova Triumph Street Triple 765 RS: sportiva di razza... senza carenatura (video)

Una moto che colpisce per le sue performance in chiave sportiva e la qualità della componentistica, mixate alla perfezione per il puro piacere di stare in sella

Prendete il motore tre cilindri - quello di serie - del mondiale classe Moto2, fatelo “abbracciare” da un telaio a doppio trave in alluminio, aggiungete componentistica ed elettronica “quasi” racing, distribuite qualità e dettagli British quanto basta. Il risultato sarà un cocktail da godersi tra curve su strada e cordoli in pista… Un eccellente cocktail firmato Triumph. Ovviamente, stiamo parlando di lei, la Street Triple 765 RS naked sportiva della Casa di Inckley, che ha nel piacere di guida e nella qualità costruttiva i suoi punti forti, il suo cool factor. Una premessa: non parleremo dei dettagli più intimi della naked anglosassone. Se volete scoprirla fino all’ultimo bullone, cercate la prova video di Danilo sui nostri canali. Vi racconteremo come ci siamo trovati con lei, osservandola, cercando il contatto e infine divertendoci insieme, provando a dare libero sfogo al suo potenziale.

Triumph Street Triple 765 RS: naked sportiva che convince per piacere di guida e qualità

Fin dalla sua nascita nel 2007, la Street Triple aveva conquistato per la sua capacità di esprimere stile e sportività in modo originale. Ovviamente, il look si è evoluto, ma adesso sottolinea il suo dinamismo e resta ottima la qualità percepita, non solo a occhio ma anche toccando materiali e verniciature “top level”. La componentistica, poi, è di prima classe con grintosissimi fari full led, il nuovo display TFT da 5”, ricco di ogni info, presa USB e modulo Bluetooth opzionale, ma con una resa grafica non sempre chiarissima da leggere.

Triumph Street Triple 765 RS: un design muscoloso ma filante anche da dietro

Si aggiungono al “pacchetto luxury” della RS anche freni Brembo con pinze monoblocco Stylema ad attacco radiale su dischi da 310 mm (dietro c’è un disco da 220 mm con pinza monopistoncino), forcella USD Showa Big Piston con steli da 41 mm e “mono” posteriore Ohlins STX 40 del tutto regolabili. Dettagli esclusivi, che la distinguono dalla versione R, ma con la quale condivide il quickshifter up&down e la piattaforma inerziale con annessi e connessi, dopo li vediamo.

Triumph Street Triple 765 RS: forcella USD Showa e pinze freno radiali Brembo Stylema

Detto questo, in sella ci si trova a proprio agio per essere a bordo di una naked così sportiva. Il manubrio più largo di 1,2 cm, la seduta a 836 mm dal suolo, il cavallo stretto e le pedane rialzate, caricano sull’avantreno con i polsi piuttosto sollecitati, ma così vi sentite un tutt’uno con la moto, o quasi….

Triumph Street Triple 765 RS: la posizione di guida è caricata in avanti

E poi c’è il tre cilindri bialbero 4 valvole, rivisto nella parte termica per raggiungere un rapporto di compressione di 13,25:1 e portare la potenza fino a 130 CV/12.000 giri, per una coppia di 80 Nm/9.500 giri. Numeri da sportiva di razza senza carene e con un’elettronica raffinata, con piattaforma IMU evoluta, che significa cinque Riding Mode, dal più conservativo a quello più pungente. Poi ci sono anche ABS cornering, Traction Control e anitinpennata regolabili, ma non separatamente. A tutto ciò si sommano una frizione antisaltellamento abbinata al cambio elettronico a sei marce preciso e piuttosto puntuale nei passaggi marcia.

Triumph Street Triple 765 RS: il tre cilindri ha tanta potenza e offre un ottimo allungo

L’erogazione è la classica da 3 cilindri con una buona spinta iniziale e un allungo che arriva quasi senza sosta fino al limite della zona rossa. Adesso la prima marcia è appena più lunga, mentre le altre cinque sono più corte per regalare maggiore energia in ripresa. Provate a tenere aperto il gas in seconda, terza o quarta e l’adrenalina sale alla stessa velocità dell’ago contagiri, garantito! Chiaro, la curva di crescita è un po’ appuntita, ma per certi versi è proprio questo il suo bello. Piace sollecitare il motore tenendolo appena sotto coppia per poi dare una manata di gas fuori da una curva e tenere a bada l’avantreno, che punta dritto al cielo se lasciato libero dall’elettronica. E il manubrio più largo permette di dare carico quando scendete in piega per tenere saldo l’avantreno con le braccia sulla linea che ho scelto. Le sospensioni, poi, aiutano a trovare la quadra perché offrono un discreto comfort andando a passeggio, ma sono solide e reattive quando forzate sul gas. Insomma, la Street risponde sempre presente se la sollecitate.

Triumph Street Triple 765 RS: si esalta fra le curve su strada e in pistaDIALOGO IN PRESA DIRETTA Sembra quasi una comunicazione diretta fra pilota e motocicletta. Le dite di puntare l’angolo e va lì. Volete tenere stretta la curva e lo fa. Accelerate in uscita e non mette in difficoltà grazie all’aiuto del setup giusto e del suo intervento puntuale. Se preferite essere sciolti in strada usate Road. Se dovete piazzare il mio miglior crono in pista scegliete Track (che non c’è sulla R), ma potete pescare anche fra Rain, Sport e Rider. L’avancorsa più corta (96,9 mm), grazie a un angolo di cannotto più chiuso (23,2°) di prima, garantisce la giusta agilità nei veloci cambi di direzione, ma la Street sa anche essere stabile in velocità. Volete trovarle un piccolo difetto? Si avvertono un po’ di vibrazioni oltre i 7.500 giri. Dovrete abituarvi… La frenata, poi, non è una sorpresa grazie a un impianto che non teme confronti. Dal noioso stop&go cittadino alla staccata da coltello fra i denti, la naked inglese rallenta i suoi 188 kg o.d.m. in un amen. Infine, a contribuire al piacere di guida partecipano gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 su cerchi da 17”, che dopo un po’ di rodaggio e nella giusta temperatura, offrono tanto grip.

Triumph Street Triple 765 RS: piattaforma inerziale e cinque mappe motore

Chiusura con il prezzo, che per questo modello è di 13.095 euro. Non pochi, visto che la cifra può aumentare con gli optional come le vernici extraserie o altri componenti speciali. Ma sono soldi ben spesi per una moto che esprime forse più di tutte nel suo segmento l’essenza della sportività e del piacere di guida ma, come accennato all’inizio, anche un’ottima qualità complessiva.

Triumph Street Triple 765 RS: piacere di guida e qualità costano più di 13.000 euro

MOTORE 3 cilindri in linea, 765 cc, Euro 5 POTENZA E COPPIA 130 CV/12.000 giri e 80 Nm/9.500 giri CAMBIO a 6 rapporti quickshifter up&down TELAIO a doppio trave in alluminio PESO 188 kg o.d.m. PREZZO da 13.095 euro

