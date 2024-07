Hai la patente A2? Ora puoi guidare anche la Triumph Street Triple

Giovani motociclisti gioite, Triumph ha fatto marcia indietro. Ebbene sì, in occasione del lancio del model year 2023 – qui la mia prova a Jerez – la versione S della Street Triple, quella depotenziabile per la guida con patente A2, era sparita dai radar, forse per lasciar maggior spazio alla piccola Triumph Trident 660, ma ora questa ipotesi perde di valore: Triumph presenta la Street Triple R 35 kW. Ecco com’è fatta, quando arriva e quanto costa.

COME CAMBIA Dal punto di vista estetico le novità si limitano alle colorazioni dedicate, l’arancione della moto che vedete nella galley fotografica e un più elegante bianco, per il resto tutto confermato, ed è assolutamente una cosa positiva. Infatti Triumph non ha impoverito la versione depotenziabile rispetto alla versione R “full power”, a disposizione di chi l’acquisterà ci sarà ancora un pacchetto elettronico evoluto – con ABS Cornering di serie, controllo di trazione e impennata, 4 riding mode, display TFT e quickshifter – e una dotazione ciclistica da riferimento, con impianto frenante Brembo e sospensioni regolabili Showa, oltre a pneumatici di primo equipaggiamento Continental ContiRoad, adatti per un uso versatile. La Street Triple 765 R A2 presenta lo stesso motore a 3 cilindri in linea da 765cc affinato da Triumph grazie alla preziosa esperienza maturata come fornitore unico del Campionato Mondiale Moto2, ma con una potenza massima ridotta a 70kW che, tramite il kit di depotenziamento disponibile come accessorio originale, puo’ essere portata alla soglia di 35kW secondo i requisiti necessari per i possessori di patente A2. Una volta conseguita la patente A, il kit di depotenziamento può essere facilmente rimosso presso qualsiasi Concessionario Triumph per riportare la moto alla potenza iniziale di 70 kW, equivalenti a 95 CV.

Triumph Street Triple R 2024: il motore è lo stesso delle sorelle maggiore RS, opportunamente depotenziato

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA La nuova Street Triple 765 R A2 sarà disponibile da settembre 2024 presso la rete vendita Triumph Motorcycles al prezzo (franco concessionario, IVA inclusa) di 10.495 euro, ma se vorrete potrete farlo lievitare facendovi ingolosire dal catalogo optional, che prevede oltre 50 accessori.