Nuova Triumph TF 250-X è in arrivo nelle concessionarie! Il prezzo della MX

La TF 250-X, prima moto da cross di Triumph, è in arrivo nelle concessionarie: scopriamo dove e qual è il prezzo della novità

La prima moto da cross di Triumph, TF 250-X, è in arrivo nelle concessionarie. Facciamo un ripasso delle caratteristiche della prima MX di Hinckley, scopriamo quali sono i rivenditori dove è possibile vederla e acquista e, naturalmente, qual è il prezzo della moto.

TF 250-X: la nuova MX di Triumph

CARATTERISTICHE La nuova MX di Triumph monta un motore monocilindrico 4 tempi DOHC da 249 cc, cambio a 5 marce, telaio e forcellone in alluminio e cerchi da 21'' e 19''. La forcella elicoidale KYB da 48'' e il monoammortizzatore KYB, entrambi regolabili in compressione ed estensione hanno escursione, rispettivamente, di 310 e 305 mm, mentre l'impianto frenante si affida a dischi da 260 e 220 mm morsi da pinze Brembo a due pistoncini davanti e a un pistoncino dietro. Peso di 104 kg in ordine di marcia, serbatoio da 7 litri, interasse di 1.492 mm e altezza sella di 960 mm. Queste, a grandi linee, le specifiche note della nuova Triumph TF 250-X da cross.

DISPONIBILITÀ E PREZZO La nuova TF 250-X 2024 è in arrivo nelle concessionarie di Cuneo, Firenze, Latina, Padova, Torino, Savona, Triumph Sicilia, Varese e Verona al prezzo di 11.395 euro. Per maggiori informazioni potete visitare l'area dedicata del sito Triumph, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/06/2024