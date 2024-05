Triumph svela le prime novità 2025

Triumph annuncia le prime novità 2025: Bonneville, Scrambler, Speed Twin, Speed e Street Triple ma anche Tiger si rinnovano. Ecco come

L'estate sta arrivando e Triumph gioca d'anticipo proponendo già a partire dai prossimi mesi i primi modelli 2025. La gamma Modern Classic, con le Bonneville e Scrambler 900, quella Roadster con Street e Speed Triple, ma anche quella Adventure con Tiger 660 e 850 Sport si rinnova nei colori. Scopriamo tutte le novità.

TIGER 660 E TIGER SPORT 850 2025

La Tiger Sport 660 2025

Partiamo proprio dalla gamma Adventure che, con Tiger 660 e Tiger 850 Sport, riceve 3 nuove livree. Per la Tiger più piccola infatti arriva la Baja Orange & Phantom Black – che si aggiunge alle già esistenti Jet Black & Graphite e Snowdonia White & Jet Black – mentre la Tiger maggiore si presenta nelle nuove Roulette Green & Jet Black e Korosi Red & Graphite.

BONNEVILLE, SCRAMBLER E SPEED TWIN 2025

La Bonneville T100 2025

C'è del nuovo anche tra le Modern Classic che guadagnano una nuova colorazione ciascuna. Partiamo dalla Bonneville T100 con la novità Aluminium Silver & Baja Orange passando alla Bonneville T120 e la nuova Crystal White & Cranberry Red, mentre Speedmaster e Bobber cambiano abito rispettivamente con la livrea Snowdonia White & Cranberry Red e Matt Graphite & Matt Baja Orange. Mancano solo Speed Twin 900 e Scrambler 900: dal 2025 la prima arriva in Matt Phantom Black & Matt Crystal White, la seconda in Kingfisher Blue.

STREET TRIPLE E SPEED TRIPLE 2025

Tra le moto più sportive di Hinckley ecco che arrivano nuove grafiche per le 3 cilindri Street e Speed Triple. La 765 in versione R è tutta nuova, con 2 nuovi colori, Matt Baja Orange e Pure White, mentre la sorella più raffinata, la RS, sarà disponibile nel nuovo Phantom Black. Per la grande di famiglia, la Speed RS, ecco il nuovo Cosmic Yellow.

