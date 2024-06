Triumph Bonneville T120 Elvis Presley, Regina del Rock. Video preview

Nasce per celebrare il mito di Elvis e l'affascinante storia delle Bonneville dei ''Memphis Mafia''. Triumph Bonneville ''Elvis Presley'' Edition una splendida serie speciale della Bonneville piu’ iconica, cioè Bonneville T120. Gli accenti retrò, le performance e il piacere di guida della stradale di serie si mescolano a una colorazione ricca di dettagli e a squisiti spunti stilistici che omaggiano la ''Comeback Special'' di Elvis del '68. Clicca Play sulla foto di cover per una breve ma intensa video preview.

Bonneville T120 Elvis Presley: facile riconoscerla

CON AUTOGRAFO Nuova Triumph Bonneville T120 Elvis Presley si distingue innanzitutto per l'inconfondibile scritta dorata ''Elvis'' (quella che simboleggia le luci del set) er per la firma di Elvis Presley sul serbatoio e sui fianchetti laterali. I fan più accaniti troveranno altri affascinanti richiami a ''The Pelvis'': tipo il logo Taking Care of Business in a Flash, il suo mantra.

Autografata sopra e... a lato

DA PALCOSCENICO L’elegante combinazione di colori elaborata a partire dal Carnival Red è stata ispirata dalla Bonneville personalizzata di J Daar, creata per raccogliere fondi per la Elvis Presley Charitable Foundation nel 2023. E proprio come la Bonneville T120 TT apparsa nella commedia western ''Stay Away Joe'' e le Bonneville che Elvis regalò ai componenti dei Memphis Mafia nel 1965, la nuova T120 conserva l'iconico Dna Bonneville, la silhouette senza tempo e il caratteristico serbatoio scolpito che tanto impressionò Elvis. Qui le strisce del serbatoio Bonneville in Aluminium Silver si abbinano magnificamente ai parafanghi, decorati dai dettagli color oro dipinti a mano. Una finitura cromata di alta qualita’ è stata applicata a componenti accuratamente selezionate, incluso il tipico doppio terminale di scarico, aggiungendo dettagli lucenti.

Bonneville T120 Elvis: disinibita

MODERN CLASSIC Anche Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition è dotata di un elegante quadro strumenti sdoppiato, con tachimetro analogico, contagiri e schermo LCD multifunzione integrato. Dettagli raffinati, come il classico stemma sul serbatoio a 3 barre e le alette del motore lavorate, sono fedeli all'iconica Bonneville del 1959. Il motore è il noto bicilindrico parallelo da 1.200 cc da 80 CV a 6.550 giri al minuto, 105 Nm di coppia a 3.500 giri e il caratteristico sound ''british''. Grazie al suo sistema di raffreddamento a liquido, il motore supera i requisiti Euro 5. Identiche alla Bonneville T120 standard anche tutte le altre specifiche: sella biposto con altezza di soli 790 mm, ABS di ultima generazione, pinze anteriori flottanti Brembo a doppio pistoncino, dischi da 310 mm, controllo della trazione disinseribile.

Stile originale, ma anche la familiare dinamica di guida Bonneville

AMORE A PRIMA VISTA Il primo contatto di Elvis con Triumph Motorcycles avvenne nel 1965, mentre si prendeva una pausa dalle riprese e trascorreva del tempo con i suoi amici più cari, conosciuti come la ''Memphis Mafia'', nella sua casa di Bel Air. L'amico Jerry Schilling aveva ordinato una nuova Triumph T120 Bonneville ed Elvis la portò a fare un giro per il quartiere. Elvis rimase impressionato e quando tornò chiese al suo responsabile dei trasporti, Alan Fortis, di ''ordinarne uno per tutti i ragazzi, ma...deve essere stasera!''. Il concessionario Bill Robertson & Sons riusci’ a consegnare sette Triumph quella notte - altre due seguirono subito dopo - ed Elvis e i suoi amici girarono insieme per Bel Air fino a tarda sera, fermandosi solo quando i vicini chiamarono la polizia per lamentarsi.

925 esemplari, vendite dall'autunno 2024

FUORISERIE CON SORPRESA La nuova limited edition Triumph Motorcycles verà prodotta in soli 925 esemplari a livello mondiale. Sarà in vendita a partire da settembre 2024 al prezzo, per il mercato italiano, di 16.995 euro franco concessionario. Ogni esemplare è dotato di uno speciale riser manubrio numerato con la firma di Elvis Presley incisa al laser, e ognuno sarà consegnato insieme a un disco d'oro Sony, in un'esclusiva custodia co-brandizzata da Elvis Presley e Triumph Motorcycles, che racchiude un certificato di autenticità individuale, firmato dal CEO di Triumph Nick Bloor e da Jamie Salter, fondatore, presidente e CEO di ABG, Elvis Presley Enterprises. Mica poco.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/06/2024