Triumph da record in Italia nel 2024. Le moto più vendute sono...

Triumph Motorcycles ha divulgato i dati relativi all'anno fiscale 2024 appena conclusosi. Per la Casa inglese un record di vendite, con 8.031 moto consegnate ai clienti, che proietta l'Italia verso il terzo mercato più importante a livello europeo e il quinto su scala globale.

DOPPIA CIFRA Con oltre 8.000 moto – prendendo in esame il periodo dal 1 luglio al 30 giugno, cioè il FY, l'anno finanziario – il mercato italiano fa segnare un incremento del 21,4% rispetto al periodo precedente, mentre registra un +105% rispetto al periodo pre Covid. Ma quali sono le moto artefici di questo risultato? C'è un po' di tutto, dalle maxi enduro alle naked...

Triumph: la gamma Tiger 900 è la più venduta

LE PIÙ VENDUTE Prendendo in considerazione la gamma Over 500, è la nuova generazione di Tiger 900 ad avere la palma di più venduta, tanto in allestimento GT quanto Rally con 1.119 moto vendute (+62% rispetto al FY23), mentre al 2° posto c'è l'indissolubile naked Street Triple 765 con 1.044 unità (+7% rispetto al FY23). Il 3° posto è di un'altra roadster a 3 cilindri, la Trident 660 (865 unità) e a chiudere la Top 5 ci sono la 660 in salsa turistica, la Tiger Sport (778), e uno storico “best seller” del Marchio, la bicilindrica Speed Twin 900 (583). Grande risultato anche per le new entry nella gamma Modern Classics, Scrambler 400 X e Speed 400 che, da gennaio 2024, hanno segnato l’ingresso di Triumph Motorcycles nel segmento delle moto compatte con cilindrata inferiore ai 500 cc. In poco meno di sei mesi le due ''piccole'' sono diventate tra le moto più apprezzate in Italia, con 1.373 unità vendute, pari al 17% del model mix di Triumph.

VEDI ANCHE

La seconda moto Triumph più venduta in Italia, la Street Triple 765

Andrea Buzzoni, General Manager di Triumph Motorcycles Italia, ha commentato: “Il mercato italiano conferma un crescente e solido apprezzamento per il nostro prodotto e l’eccellente risultato con cui chiudiamo l’anno fiscale 2024 rappresenta un record storico per Triumph in Italia. Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo rinnovato in modo importante la nostra gamma di modelli “core”, e contemporaneamente portato per la prima volta il brand all’interno di due contesti competitivi inediti: quello delle moto compatte con cilindrata inferiore ai 500 cc e quello, altamente emozionante ed eccitante, del Motocross, ambito nel quale stiamo anche raccogliendo, nella stagione di debutto, solidi risultati a livello racing. In entrambi i contesti, lo abbiamo fatto con lo stile che ci contraddistingue da sempre e con la consapevolezza di poter portare sul mercato nuove proposte distintive e uniche, che stanno incontrando l’interesse di tanti nuovi clienti e motociclisti appassionati”.

PIÙ CONCESSIONARIE Con l’inaugurazione di tre nuove sedi – Triumph Lodi, Triumph Gioia Tauro e Triumph Sicilia-Siracusa – il numero di punti vendita e assistenza Triumph Motorcycles in Italia raggiunge quota 54. La rete commerciale di Triumph ha inoltre visto, nel corso dell’anno fiscale 2024, il rinnovo completo di due punti vendita situati in mercati locali strategici, quali Triumph Napoli e Triumph Salerno. Sono inoltre imminenti le apertura dei nuovi punti vendita Triumph Roma Nord e Triumph San Benedetto.

Gaetano Vasques, Sales Manager di Triumph Motorcycles Italia, ha sottolineato: “Chiudiamo il FY24 con un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto e che testimonia tutta la passione e la professionalità degli imprenditori che compongono la nostra rete di vendita e assistenza. Da evidenziare il risultato ottenuto in Sicilia, dove nell’arco dei 12 mesi abbiamo consegnato ben 555 moto, e nelle province strategiche e altamente competitive di Roma, Milano e Napoli, dove consuntiviamo rispettivamente 568, 508 e 395 moto vendute”.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/07/2024