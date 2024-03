Nuova Triumph Trident Triple Tribute, in memoria di "Slippery Sam"

Si ispira nientemeno che alla Triumph più vincente di ogni epoca, l’unica moto a mietere cinque vittorie in fila (1971-1975) al Tourist Trophy. I fasti Triumph all'Isola di Man di ''Slippery Sam'', la Trident imbattibile, riaffiorano con nuova Triumph Trident 660 Triple Tribute, una serie speciale dalle grafiche sportive e dalla dotazione ultra-completa. Sotto, mini video factory.

TRIUMPH TRICOLORE Nuova Trident Triple Tribute si riconosce innanzitutto per la livrea in bianco, blu e rosso con cupolino e puntale in tinta. Il design del serbatoio presenta una grafica di ispirazione racing e il numero 67 attorno ai caratteristici spazi per le ginocchia. Il badge Triumph fa capolino sia sul faro anteriore, sia sul fanale posteriore, con alcuni rimandi al logo anche su tappo del serbatoio, morsetto del manubrio e sulla strumentazione, oltre al badge Trident in alluminio con dettagli lavorati a diamante. I fianchetti del radiatore presentano le stesse colorazioni della livrea, il look viene infine completato dalle barre e i paratacchi in alluminio, le protezioni della forcella, il manubrio e gli iconici specchietti a goccia, i cerchi in alluminio fuso a cinque razze neri da 17 pollici.

Il caratteristico design del serbatoio

IL MOTORE Cuore pulsante è il tre cilindri di Trident 660 da 81 CV di potenza a 10.250 giri/min e 64 Nm di coppia a 6.250 giri/min. Disponibile anche il kit di depotenziamento A2, che include una manopola APS specifica e una messa a punto del motore che limita la potenza a 47 CV (35 kW) e la coppia a 59 Nm. Il cambio a sei rapporti della Trident è equipaggiato di serie di Triumph Shift Assist: con quickshifter, cambi marcia senza l’uso della frizione e autoblipper sulle scalate per cambi marcia rapidi e senza interruzioni.

All'anteriore, forcelle rovesciate Showa

FULL OPTIONAL Dell'equipaggiamento di alto livello di ogni Trident 660 fanno parte anche le forcelle rovesciate Showa nere con un’escursione di 120 mm all’anteriore, il monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico con leveraggio, con un’escursione di 133,5 mm sul posteriore, inoltre freni Nissin a due pistoncini con doppio disco da 310 mm e pneumatici Michelin Road 5. Lato tecnologia, di serie illuminazione a LED, ABS, modalità di guida Road e Rain, controllo di trazione disattivabile e sistema ride-by-wire, oltre a un pratico schermo TFT a colori multifunzionale integrato con un display LCD in bianco e nero.

Trident Triple Tribute, fascino Tourist Trophy

PREZZO E DISPONIBILITA’ Trident Triple Tribute in vendita da aprile 2024, e soltanto per i successivi 12 mesi, a un prezzo di 8.595 euro franco concessionario, con un intervallo di manutenzione fissato a 16.000 km (o 12 mesi). Il prezzo per sentirsi parte della storia Triumph.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/03/2024