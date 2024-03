Questo fine settimana prova la tua Triumph preferita: ecco come

Triumph è pronta per la stagione della moto: sabato 16 e domenica 17 marzo sarà infatti la volta di un Open Weekend nazionale per invitare tutti gli appassionati a conoscere da vicino le novità piu’ attese del 2024 ed effettuare test ride su strada del proprio modello preferito. Scopriamo insieme come!

LE NOVITÀ Tanti nuovi modelli 2024 in primo piano, con le Modern Classics Speed 400 e Scrambler 400 X, le nuove Tiger 900, in versione GT Pro e Rally Pro, le stilose Scrambler 1200 X ed XE, le esclusive Stealth Edition – modelli in edizione speciale, disponibili solo per il 2024 – realizzate sulla base di 8 rappresentanti della gamma Bonneville e caratterizzate da livree spettacolari.

PROVAMI! Ma oltre ad ammirare dal vivo la gamma 2024 i partecipanti al weekend “porte aperte” avranno la possibilità di prenotare ed effettuare un test ride, selezionando il modello preferito tra quelli disponibili nel parco demo della Concessionaria: dalla sportiva roadster Street Triple 765 R o RS, passando per la maxi enduro Tiger 1200 e, perché no, le 3 cilindri 660, Trident e Tiger Sport. Per maggiori informazioni, dettagli e localizzazione delle Concessionarie Triumph Motorcycles in Italia potete visitare il sito web triumphmotorcycles.it, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/03/2024