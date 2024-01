Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X: non chiamateci "piccole"! La prova

Colpo grosso di Triumph che allarga il proprio campo di azione con le prime ''piccole'', dotate di un nuovo motore monocilindrico. Speed 400 e Scrambler 400 X, però, sorprendono per qualità, dotazioni e sensazioni da grandi. La Casa inglese entra nel segmento delle cilindrate medio-piccole con due moto fatte bene, che vanno bene e costano poco. Sarà scacco matto? Scopriamo tutto delle nuova gamma 400 della Casa di Hinckley dopo la prova su strada.

Le nuove 400 di Triumph, Speed e Scrambler X

Le piccole 400 non hanno affatto l'aria delle motine, anzi. Non sono sottodimensionate né equipaggiate con componentistica di qualità ridotta, solo perché di un segmento inferiore. La sensazione è di avere a che fare con delle perfette riproduzioni in scala leggermente ridotta delle moto ''da grandi'', le Speed Twin e le Scrambler 900 e 1200. Tutto è al suo posto e la qualità è subito percepibile, anche a colpo d'occhio: luci a LED, forcella a steli rovesciati, pinze ad attacco radiale e ammortizzatore con serbatoio del gas separato sono il biglietto da visita per la dotazione, mentre la finitura del motore, verniciato di nero a polvere, completa il quadro. Bene anche la strumentazione mista analogico-digitale, uguale per le due versioni: ben visibile e completa, con consumo medio, instantaneo e autonomia residua tra le info.

La Speed 400 di Triumph

Facciamo un breve ripasso anche delle caratteristiche tecniche che, in buona parte sono condivise dalle due 400. Il nuovo motore monocilindrico DOHC a 4 valvole da 398 cc eroga 40 CV di potenza massima a 8.000 giri/min e 37,5 Nm a 6.500 giri/min, rientrando quindi perfettamente all'interno dei valori richiesti dalla patente A2. A dispetto del segmento le piccole mono Triumph adottano acceleratore Ride By Wire, Traction Control disinseribile e ABS a 2 canali (disinseribile, per l'offroad, solo sulla Scrambler X). La frizione è servoassistita con sistema antisaltellamento e il cambio a 6 rapporti.

La Scrambler 400 X

Laddove iniziano le vere diversità tra Speed e Scrambler 400 X è alla voce ciclistica. In condivisione ci sono il telaio in acciaio – le quote sono leggermente diverse – con telaietto posteriore imbullonato, così come il forcellone in alluminio. Dove iniziano le differenze più significative è nella misura dei cerchi in alluminio e degli pneumatici: da 17'' le ruote, con Metzeler Sportec M9RR in misura 110/70 e 150/60 per la Speed 400, da 19'' davanti e da 17'' dietro con Metzeler Karoo Street 100/90 e 140/80 per la Scrambler 400 X. Anche forcella e mono hanno escursioni diverse: 140 e 130 mm sulla stradale, 150 mm su entrambe le ruote per la più... avventurosa. Allo stesso modo anche l'impianto frenante si diversifica all'anteriore, con disco da 300 mm per la Speed e disco da 320 mm per la Scrambler X: stessa pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini, ma pastiglie differenti per un'azione più morbida sulla seconda, in vista del papabile impegno in offroad. Al posteriore, per entrambe, disco da 230 fisso con pinza flottante.

MISURE DIVERSE Le differenti declinazioni si ripercuotono anche sulle misure. Tra le più importanti citiamo l'altezza sella, rispettivamente di 790 e 835 mm e il passo, di 1.377 per la Speed e di 1.418 mm per la Scrambler, col peso a quota 170 e 179 kg in ordine di marcia, col 90% dei liquidi, mentre il serbatoio è per ambedue da 13 litri.

Prova estetica superata brillantemente per le 400, ma saranno altrettanto convincenti una volta rimosso il cavalletto e inserita la prima? Niente spoiler, andiamo passo-passo. La posizione di guida è comoda su entrambe, con poco – Speed – o zero carico – Scrambler X – sui polsi, manubrio bello largo e comandi morbidi e semplici. Il raggio di sterzo è ottimo su una e sull'altra – la Scrambler fa meglio – ma anche l'abitabilità non è niente male: sulla Speed la sella più bassa è a portata praticamente di tutti, le gambe sono belle flesse dai miei 180 cm e solo le pedane sono... un po' nel mezzo, vicine alle tibie, quando si cerca il contatto con l'asfalto. Quelle del passeggero, invece, entrano in contatto col tallone se si posiziona il piede sull'avampiede – per la guida da ''passo di montagna'', tanto per capirsi – ma niente paura: col mio 44 non ho avuto fastidi né mai toccato il piede in curva per mancanza di spazio. Sulla Scrambler, nonostante la seduta più alta, non va affatto male: le gambe sono flesse per il sottoscritto, con la differenza che le pedane interferiscono ancor meno nella ricerca del terreno. Spaziose entrambe, insomma, ma la Scrambler si presta probabilmente a chi è un po' più abbondante in termini di cm o kg.

VEDI ANCHE

La Scrambler 400 X su strada

UGUALI... Il monocilindrico è la grande novità e partiamo proprio da lui. Un motore sorprendentemente elastico, capace di scendere a 30 all'ora in quinta e non battere ciglio – neanche si sentono le ''pistonate'' – ma soprattutto ricco ai bassi e buono anche ai medio-alti – per lui – regimi. Non ha veri punti deboli – un po' di on/off, forse più da ''trasmissione'' e qualche vibrazione col salire del regime, ma senza esagerare – ed è un piacere da gustare con una marcia in più: anche nel misto fatto di passo svelto, infatti, ho preferito tenere la terza nelle curve strette, piuttosto che inserire la seconda ''corta'', con una progressione in uscita affatto debole. Normale amministrazione per le Triumph? Forse per 3 cilindri col doppio o il triplo dei cc, ma non per una piccola 400. Quindi, Good job, Triumph!

... MA DIVERSE Lato motore le due 400 non scontano differenze – che consumi, tra l'altro, sotto i 4 litri/100 km – ma quando si tratta di giocare, tra frenate e curve, non sono della stessa pasta. Manubrio leggerissimo, pronto a ''scapparti di mano'' sulla Speed, più stabile e meno giocherellona la Scrambler. Allo stesso modo anche l'impianto frenante: nonostante un disco di maggiori dimensioni, la X ha una risposta sempre molto morbida per via di pastiglie ''dolci'', mentre la Speed è incisiva, mostrando il mordente di una naked vera. Una scelta tecnica, quella della Scrambler, che fa il pari con l'ABS disinseribile su entrambe le ruote ma che la penalizza un po' per l'utilizzo su asfalto: dal mio punto di vista l'avrei vista bene con il carattere in frenata della nuda, anche perché non credo che chi la acquisterà andrà per mulattiere...

La Triumph Speed 400 su strada

SU STRADA Non solo freni, ma anche sospensioni differenti, per escursione e taratura. Sulla Speed è tutto molto morbido, pur senza creare scompensi, sulla Scrambler più mm ma anche più sostegno: nella vita di tutti i giorni la Speed è più accondiscendente su buche e asfalto rovinato, mentre la Scrambler lo è un po' meno, pronta dal canto suo a far salti sulle pietraie senza troppa paura di fare fondocorsa. In curva sono belle, ma diverse, con la nuda retrò che è un furetto nei cambi di direzione, mentre l'altra diverte e rassicura, ma senza eccitare come la sorellina stradale. Entrambe – battute a parte – offrono un bel piacere di guida su strada, permettendo di scorrere veloci in curva in tutta sicurezza e – sorpresa – con una buona luce a terra visto che, nonostante l'andatura, le pedane sono rimaste intonse.

CONCLUSIONI Estetica curatissima, da ''grandi'', al pari della dotazione. Agilissima e super divertente la Speed 400, divertente ma forse più assennata e votata a fare turismo – magari con plexi e borse optional – portandovi dalla città verso l'agriturismo in campagna, la Scrambler 400 X. Tanto in comune ma anche delle differenze per le Triumph 400, che senza dubbio convincono, forti della qualità che che portano sotto tutti i fronti, a un prezzo davvero interessante...

Triumph: la Scrambler 400 X su strada

Le nuove Triumph Speed 400 e Scrambler 400 X sono in arrivo nelle concessionarie in questi giorni, rispettivamente al prezzo di 5.495 euro e 6.195 euro. Nera, rossa e nera – come quella della prova – e in un bellissimo blu elettrico e nero la Speed, in verde Khaki e grigio – come la nostra del test – nera e grigia o rossa e grigia la Scrambler.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/01/2024