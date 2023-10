Triumph presenta la gamma Bonneville Stealth Edition 2024: caratteristiche e prezzi

Sono 8 i modelli della gamma Triumph Modern Classic 2024 che vestiranno i colori delle Stealth Editions. Queste versioni speciali, disponibili per un solo anno, si tingono di colori unici, con un design dedicato del serbatoio, con finitura a mano.

LA VERNICIATURA La nuova e complessa tecnica realizzativa prevede inizialmente l'applicazione di uno strato di base in tonalità Silver Ice metallizzato con finitura a specchio, poi la stesura di una pellicola adesiva dalla colorazione Sapphire Black sfumata, da scuro a trasparente, posizionata con precisione dai tecnici del Triumph Paint Shop. Infin viene applicata in più strati una lacca colorata con effetto glossy, per creare una profondità del colore sorprendente. Quando esposta alla luce la livrea varia di tonalità, apparendo diversa a seconda dell'angolazione.

Triumph Stealth Edition 2024: la Speed Twin 1200 ''Red''

TRIUMPH STEALTH EDITIONS 2024

Le Triumph Stealth Editions 2024 sono Bonneville Speedmaster Stealth Edition “Red'', Bonneville Bobber Stealth “Purple”, Bonneville T100 Stealth Edition “Blue”, Bonneville T120 Stealth Edition “Blue'', Bonneville T120 Black Stealth Edition “Silver'', Speed Twin 1200 Stealth Edition “Red'', Speed Twin 900 Stealth Edition “Green'' e Scrambler 900 Stealth Edition “Orange''. Le foto di tutti i modelli sono disponibili nella gallery.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le moto della gamma Triumph Stealth Edition sono già ordinabili e saranno disponibili da febbraio 2024 con prezzi di 6-800 euro superiori rispetto ai rispettivi modelli ''standard''. Ecco di seguito gli importi per ciascuna delle Stealth Editions:

Bonneville Speedmaster Stealth Edition, 16.695 euro

Bonneville Bobber Stealth Edition, 16.695 euro

Bonneville T100 Stealth Edition, 12.195 euro

Bonneville T120 Stealth Edition, 15.095 euro

Bonneville T120 Black Stealth Edition, 15.095 euro

Speed Twin 1200 Stealth Edition, 15.095 euro

Speed Twin 900 Stealth Edition, 9.945 euro

Scrambler 900 Stealth Edition, 11.995 euro

Pubblicato da Michele Perrino, 24/10/2023