Triumph presenta Thruxton Final Edition, ultimo atto della Café Racer inglese

Ultimo exploit per la Thruxton di Triumph, presentata in versione Final Edition: le caratteristiche e il prezzo della Café Racer

La Thruxton RS è giunta al capolinea. La Café Racer di Triumph vedrà l'alba per l'ultima volta nel 2024 con la Final Edition, una versione speciale con livrea e finiture dedicate. Scopriamo caratteristiche, data di arrivo e prezzo dell'ultima arrivata.

La Triumph Thruxton Final Edition

La Thruxton Final Edition si distingue dalla RS per la colorazione Competition Green, i pannelli laterali e i parafanghi neri a contrasto, ma anche le finiture dorate a decorazione del serbatoio e altri dettagli realizzati a mano e firmati dall’artista del Triumph Paint Shop. Sul serbatoio il logo Heritage Triumph in oro, mentre non manca il marchio Thruxton Final Edition a ricordare che si tratta di un... canto del cigno per questo modello.

VEDI ANCHE

La base tecnica, invece, è quella della Thruxton RS, con al centro il motore Bonneville High Power da 1.200 cc, la versione più potente del bicilindrico parallelo britannico con 105 CV di potenza e 112 Nm di coppia, mentre sono tre le modalità di guida: Road, Rain e Sport. Di pregio la ciclistica, con il comparto sospensioni che si affida a una forcella Showa Big Piston anteriore e una coppia di Öhlins piggyback dietro, mentre l'impianto frenante porta il nome di Brembo, con pinze ad attacco radiale M50 e dischi flottanti da 310 mm. I cerchi da 17” a 32 raggi, invece, montano pneumatici tubeless Metzeler Racetec RR 120/70 e 160/60.

Triumph Thruxton Final Edition: l'ultima versione della Café Racer

La Triumph Thruxton Final Edition arriverà nelle concessionarie nella primavera 2024 al prezzo, per l'Italia, di 19.095 euro, vale a dire 1.000 euro in più della RS: per chi intende portarsela a casa un esborso probabilmente giustificato dall'esclusività. La vedremo a EICMA?

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2023