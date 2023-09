Triumph presenta la prima 250 da Motocross! Eccola in video

La prima Triumph 250 da Motocross è stata presentata negli USA in occasione della Finale del SuperMotocross World Championship al Los Angeles Memorial Coliseum, in California. Un evento in pieno stile a stelle e strisce con il mitico Ricky Carmichael, stella del Motocross che sta portando avanti il progetto della Casa inglese. Ecco il video!

THE GOAT Insieme a Carmichael anche Jeff ‘Six Time’ Stanton, che conquistò il suo ultimo Titolo proprio al LA Coliseum e presiede attualmente la Triumph Adventure Experience negli US. Carmichael, soprannominato The GOAT – Greatest Of All Time, il più grande di sempre – del Motocross, che sta portando avanti il progetto per questa nuova 250, ha dichiarato: ''Sono sinceramente entusiasta di poter finalmente mostrare agli appassionati il risultato di 4 anni di lavoro. La moto si guida benissimo, è veloce, e a mio parere è anche bellissima! Sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra fino ad oggi, e non vedo l’ora di poter raccontare tutti i dettagli il prossimo 28 novembre''.

VEDI ANCHE

TANTA ATTESA La prima moto fuoristrada della Casa inglese ha suscitato già negli scorsi mesi molto interesse, soprattutto quando un mese fa era stato mostrato un video (lo trovate qui sotto) che raccontava il dietro le quinte della realizzazione del bellissimo telaio in alluminio. Ora non resta che attendere il 28 novembre per conoscere tutti i dettagli di questa grande novità targata Triumph.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/09/2023