Triumph: la motocross da 250 cc è prossima al debutto

Triumph: Ricky Carmichael sale in sella, per un’ultima sessione di test, alla nuova moto MX da 250 cc. Le prime immagini

Che Triumph sia al lavoro sulla gamma cross ed enduro non è certo una novità, la Casa di Hinckley ha creato un vero e proprio team di sviluppo ricco di personalità di spicco del modo del tassello come la star americana Ricky Carmichael. Dopo aver anticipato alcune caratteristiche della moto attraverso una serie di video, disponibili sul canale ufficiale del marchio inglese, oggi è la volta dell’ultimo capitolo della serie, ‘Vision to Reality’, nel quale proprio Ricky Carmichael sale in sella, per un’ultima sessione di test, alla nuova moto MX da 250 cc.

La MX 250 di Triumph in azione

GRANDI COMPLIMENTI Al fianco della leggenda americana Triumph ha schierato il pilota amatoriale Evan Ferry, che è stato invitato a prendere parte al programma ufficiale di test sul campo, al fianco di una serie di piloti professionisti al fine di raccogliere le sue sensazioni, più simili a quelle di un eventuale acquirente che si diletta a livello amatoriale. Nel video emerge tantissima soddisfazione per l’intero pacchetto con una particolare menzione al pacchetto telaio/ciclistica. Ricky Carmichael dichiara: “La ciclistica funzione veramente bene, la moto è maneggevole, appena vedi una linea possibile, boom, sai che ti ci puoi lanciare”. Evan Ferry ha aggiunto: “Il telaio sembra qualcosa di speciale, mi ha impressionato. Credo di non aver mai provato queste sensazioni prima di oggi.”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/09/2023