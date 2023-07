Triumph Tiger 900 Aragon Edition celebra i successi nelle corse

Iván Cervantes (qui la sua intervista in occasione del lancio stampa della gamma Tiger 1200) è un’icona del mondo dell’enduro, un vero e proprio campione, che Triumph in vista dell’approdo nel mondo dell’off-road specialistico non si è fatta sfuggire. Il pluricampione in attesa di mettersi all’opera con le nuove monocilindriche specialistiche ha dato prova di cosa è in grado di fare la Tiger 900 Rally conquistando il primo posto nell’affascinante e durissimo raid Baja Aragón, una delle competizioni offroad più impegnative che si possano affrontare su due ruote. Ad un anno di distanza, Triumph Motorcycles ha deciso di celebrare la performance del fuoriclasse iberico presentando la Tiger 900 Rally Aragón e la Tiger 900 GT Aragón, ecco come sono fatte.

Triumph Tiger 900 Rally Aragon Edition

COME CAMBIANO Queste versioni speciali di Tiger 900 non vengono snaturate nella base tecnica, dimostratasi più che valida, dato il vantaggio di un’ora e 6 minuti sul secondo della categoria, ma si caratterizzano per un equipaggiamento esteso e una livrea sportiva inedita, ispirata alla moto da competizione utilizzata da Iván. Lo schema cromatico della Tiger 900 Rally Aragón prevede l’accostamento di Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, con in più espliciti riferimenti Racing Yellow ed una nuova sella dalla colorazione inedita. La GT Aragón segue un approccio simile ma con un risultato piu’ elegante seppur fortemente dinamico: oltre alla nuova sella bicolore, mostra una livrea in tinte Diablo Red, Matt Phantom Black e Crystal White. Dal punto di vista dell’handling, la versione GT Aragón prevede forcelle Marzocchi regolabili dal 45 mm abbinate ad un mono posteriore e regolazione elettronica (idraulica e precarico), mentre la Rally Aragón Edition monta forcelle Showa dalle inappuntabili prestazioni offroad, ampiamente regolabili. Entrambi i modelli prevedono come dotazione standard le barre in acciaio per la protezione del carter motore, mentre nel caso della Rally Aragón Edition si aggiungono le protezioni estese a cingere il serbatoio nella parte superiore.

Triumph Tiger 900 Aragon Edition, la colorazione riservata alla GT

DATA D’ARRIVO E DISPONIBILITÀ Entrambe le versioni speciali della Tiger 900 saranno disponibili nelle concessionarie Triumph a partire da fine luglio 2023, il prezzo di listino della versione Rally è 16.995 euro, mentre per la versione GT è di 16.395 euro.