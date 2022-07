Triumph Tiger 900: Iván Cervantes correrà la Baja España Aragón

Triumph si sta avvicinando sempre più al mondo dell’off-road specialistico e al debutto ufficiale pare manchi sempre meno. La Casa di Hinckley sta procedendo, giustamente, per gradi e, dopo aver accolto tra le sue fila mostri sacri del motocross e dell’enduro come Ricky Carmichalel e Ivan Cervantes, sta iniziando a farsi un nome anche all’interno del mondo delle corse. Sarà proprio il 5 volte Campione del Mondo di Enduro Ivan Cervantes, a cui avevamo chiesto un parere sulla nuova Tiger 1200 (qui il link all’intervista) a prendere parte, all’interno della nuova categoria denominata “Trail”, alla 38° edizione della Baja España Aragón, uno dei Rally Raids più impegnativi del calendario europeo.

La Triumph Tiger 900 Rally Pro si dà al Rally con Cervantes

LIVREA SPECIALE Cervantes salirà in sella alla Tiger 900 per una serie di tappe cronometrate attraverso la regione di Aragona, per sottolineare questa iniziativa eccezionale, la Tiger è stata vestita con una nuova livrea racing, rifinita a mano, denominata ‘Baja Aragón’, che ne esalta lo spirito sportivo e indomito.

VEDI ANCHE

BUONA LA PRIMA Per Cervantes non è la prima gara in sella alla Tiger 900 Rally Pro, infatti lo spagnolo ha già messo alla prova le capacità della maxi enduro inglese in occasione della Bassella nella categoria Maxi-Trail, dominata dall’inizio alla fine e conclusa con 25 secondi di vantaggio sul primo inseguitore.

La Triumph Tiger 900 Rally Pro si dà al Rally con Cervantes

PAROLA AL PILOTA “Da quando collaboro con Triumph sto davvero scoprendo un nuovo mondo e affrontando una serie di nuove sfide. Dopo tanti anni nelle competizioni Enduro di più alto livello, non appena ho sentito che sarebbe stata creata la nuova categoria “Trail” alla Baja, ho pensato subito a Triumph e all’idea di partecipare!” ha dichiarato il pentacampione.