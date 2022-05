Triumph Tiger 900 GT, Rally e Sport: i nuovi colori del 2022

Nuovi colori per le Triumph Tiger 900 GT, Rally e Sport 2022: ecco la gamma e le novità nella fotogallery

Da luglio 2022 si rendono disponibili le nuove colorazioni per la gamma Triumph Tiger di media cilindrata, nelle versioni 900 GT, GT Pro, Rally e Rally Pro, e per le Triumph Tiger 850 Sport. Ecco, nel dettaglio, le nuove livree e quelle che restano in listino dalla gamma 2021.

Sono tre le livree previste per le crossover di media cilindrata Tiger 900 GT e Tiger 900 GT Pro model year 2023, di cui una completamente inedita. Vengono mantenute le opzioni Sapphire Black e l’elegante Pure White, alle quali si aggiunge la nuova colorazione Caspian Blue e Matt Graphite che vedete nella foto qui sotto, in sostituzione della precedente colorazione rossa.

Triumph Tiger 900 GT Caspian Blue & Matt Graphite, vista 3/4 anteriore

Le versioni adventure sportive più votate all’offroad Triumph Tiger 900 Rally e Rally Pro, vedono confermate le colorazioni Pure White e Matt Khaki Green con telaio bianco, mentre in gamma debutta la nuova livrea Sandstorm che trovate nella gallery e nell'immagine qui sotto.

Triumph Tiger 900 Rally Pro Sandstorm, vista 3/4 anteriore

In aggiunta alle opzioni già note (Graphite/Caspian Blue, e Graphite/Diablo Red), la più stradale della famiglia Triumph Tiger 850 Sport verrà offerta anche nella nuova combinazione di colori Graphite / Baja Orange che vedete nella foto di copertina in testa al servizio. Qual è la vostra preferita?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/05/2022