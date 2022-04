Tiger Nights: prova la maxi enduro Triumph il 13, 14 e 15 aprile

Triumph annuncia le Tiger Nights, il 13, 14 e 15 aprile, per provare la maxi enduro inglese fino alle 21: ecco come fare

Della nuova Triumph Tiger 1200 vi ha raccontato tutto Danilo nella prova. Ma se stavolta fosse il vostro momento per salire in sella alla maxi enduro della Casa inglese? Ecco che arrivano le Tiger Nights, 3 date con apertura delle Concessionarie prolungata almeno fino alle ore 21,00, per scoprire la gamma completa ed effettuare i primi test ride.

Triumph Tiger 1200

TEST RIDE IN NOTTURNA I 5 modelli della famiglia Tiger 1200 – GT, GT Pro, GT Explorer, Rally Pro e Rally Explorer – promettono una esperienza di guida coinvolgente e sorprendente e le concessionarie Triumph Motorcycles aderenti alle Tiger Nights saranno a disposizione per offrire una prima presa di contatto al termine della giornata lavorativa, grazie all’apertura serale prolungata almeno fino alle ore 21,00.

COME PRENOTARSI Per ulteriori dettagli e la lista delle Concessionarie Triumph in Italia si può consultare il sito web di Triumph, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/04/2022